Dukla držala s Popradom krok, ale na body to nestačilo

Dukla sa predstavila po viac ako trojtýždňovej pauze, ktorú spôsobila pandémia koronavírusu.

11. nov 2020 o 20:18 TASR

Trenčín – Poprad 3:6 (1:0, 1:2, 1:4)

Trenčianska Dukla nastúpila na prvý zápas po 24 dňoch z dôvodu pandémie koronavírusu. Očakávaný úvodný nápor rozbehnutého Popradu, ktorý zvíťazil v piatich zo šiestich ostatných stretnutí, sa nekonal. Úvodná desaťminútovka priniesla iba minimum vzruchu pred oboma bránami. Najviac zaujalo nepresné zakončenie Kettunena po dobrej práci Daňa za bránkou vo vlastnom oslabení. Podtatrancov mohli „naštartovať“ dve vylúčenia domácich hráčov po sebe, no Valent odolal. V 12. min sa ako prví presadili domáci hokejisti. Hecl našiel pred bránkou nakorčuľovaného Valacha, ktorý nemal problém dopraviť puk do siete. V 17. minúte mal vyrovnanie na hokejke Vandas. Predral sa cez brániaceho hráča a hoci sa mu núkal na zakončenie spoluhráč, preveril betóny Valenta. O dve minúty neskôr po chybe Valenta nedokázal moment prekvapenia využiť Drgoň.

V úvode druhej tretiny sa nedohodli domáci hráči pri rozohrávke puku, ten prešiel pomedzi nohy Valenta k Haščákovi, ktorý už nemal problém do opustenej bránky vyrovnať. Kamzíkom vyrovnanie pomohlo a v nasledujúcich minútach boli aktívnejší. Tesne pred prvou reklamnou prestávkou sa do útočného pásma vrútil Bjalončík, no Valent včas zaklapol chrániče. Trenčania v polovici stretnutia prežili oslabenie, no tesne po ňom inkasovali. Nepodarilo sa im z vlastného pásma vyhodiť puk a Zagrapan ho poslal do siete. Vyrovnanie mal v 35. minúte po závare pred Vošvrdom Švec, no brankár Popradu zachránil ramenom. O chvíľu neuspel ani Hecl, ktorý dostal dobrú prihrávku pri pravú žŕdku, no Vošvrdove betóny boli na mieste. V závere druhej tretiny mala Dukla 45-sekundovú výhodu o dvoch hráčov. Po neúspešnej strele od modrej čiary sa puk odrazil od zadného mantinelu ideálne pred Hecla, ktorý vyrovnal.

V úvode poslednej tretiny mohol Poprad ísť do vedenia znova. Haščák však nájazd na Valenta nepremenil. Čo sa nepodarilo jemu, dokázal v 44. minúte Vandas, ktorý zužitkoval prihrávku od Preisingera a poslal puk do horných poschodí bránky. Popradčania v tých minútach boli lepším tímom. Prežili oslabenia a ihneď pridali štvrtý gól. Na konci akcie bol Zagrapan, ktorý strelou do protipohybu gólmana poslal svoj tím do dvojgólového vedenia. Keď to už vyzeralo, že hostia dokorčuľujú k víťazstvu, ozvali sa domáci. Odrazený puk od mantinela pohotovo za Vošvrdov chrbát poslal Sojčík a Trenčín mal už len jednogólové manko. Vyrovnať mohol Hecl, no gól padol na opačnej strane klziska. V presilovej hre vystrelil Haščák a puk na prekvapenie skončil v sieti. Dve a pol minúty pred koncom stretnutia tréner Pardavý odvolal z brány Valenta. V záverečnej minúte ešte prikrášlil skóre gólom do prázdnej bránky Haščák a skompletizoval hetrik.

Góly: 12. Valach (Chromiak, Hecl), 39. Hecl (Bokroš, Ackered), 52. Sojčík (Mesikämmen, Ackered) – 21. Haščák (Pešán), 30. Zagrapan (Livingston), 44. Vandas (Preisinger), 49. Zagrapan (Bjalončík, Handlovský), 54. Haščák (Skokan, Drgoň), 60. Haščák

Vylúčení na 2 min: 6:7, 10 min OT Švec – Preisinger za bitku, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0

Rozhodovali: J.Tvrdoň, Goga – M.Orolín, Junek