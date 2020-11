V knižkách by nezmenila takmer nič

Tatiana Brezinská Čuperková

Slovenská spisovateľka vyrastala v Revúcej, ale štúdium na fakulte masmediálnej komunikácie ju zavialo do Trnavy. Pracovala v Rádiu Naj, v Slovenskej televízii i v týždenníku Trnavský hlas. Vždy na pozícii športovej redaktorky. Pred rokmi prvýkrát navštívila Rím. Postupne spoznávala nielen Večné mesto, ale aj ostatné kúty Talianska. Rím však zostal jej srdcovou záležitosťou, kam sa niekoľkokrát do roka vracia a spoznáva jeho skryté zákutia, chute a vášne. Žila v Majcichove pri Trnave, kde zo svojho domu urobila malý taliansky raj. Po vydaji sa presťahovala do Vrzávky v Novomestskom okrese, ktorá je súčasťou obce Bzince pod Javorinou. V súčasnosti pôsobí aj ako šéfredaktorka Novomestského spravodajcu.