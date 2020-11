Osvetlenie mesto nepovolilo, ľuďom stále žiari priamo do okien

Ľudia obrovský doublebigboard kritizujú viac ako dva roky.

12. nov 2020 o 5:35 Erik Stopka

TRENČÍN. Nelegálne, no napriek tomu v prevádzke. Reč je o osvetlení reklamnej plochy na takzvanom doublebigboarde na križovatke ulíc Električná a Legionárska v Trenčíne.

Silné LED svietidlá znepríjemňujú život obyvateľom priľahlých domov a bytov s prestávkami už viac ako dva roky.

Svietidlá im žiaria do okien a v mnohých prípadoch bránia pokojnému spánku.

Majiteľ však aj napriek sťažnostiam obyvateľov nelegálne osvetlenie neodstránil a doublebigboard, široký 9,6 metra a vysoký 8,2 metra, plní svoje úlohy aj po zotmení.

Podľa radnice mal vlastník povolenie na prevádzku iba bez osvetlenia, ten to ale nerešpektuje. Mesto podľa svojej hovorkyne pristupuje k ďalším krokom.

Nemá povolenie stavebného úradu

Na nepríjemné osvetlenie sa v blízkosti bigboardu sťažujú obyvatelia už dlhú dobu. „Je to problém, svieti nám to do očí. Bilbord máme asi sto metrov od okien a keď v noci nemáme úplne zatiahnuté žalúzie, obťažuje to život. Prekáža to veľmi veľa ľuďom,“ povedala Lucia, majiteľka jedného z bytov vo februári tohto roka, kedy sme sa téme venovali naposledy. Podľa Milana je reklamná stavba ohyzdná, navyše nezmyselne umiestnená v obytnej zóne.

„Čo to bol za rozum postaviť to medzi domami? Keď príde víchrica, bude to čoro--moro. Je to opacha a istým spôsobom aj hrozba. Keď je silnejší vietor, plechy vibrujú, počuť to,“ upozornil.

Situácia nie je veľmi iná ani po deviatich mesiacoch.