Všetci testovaní ľudia bez domova odišli s negatívnym testom

Prvé ani druhé kolo plošného testovania nepreukázalo nákazu ani u jedného z bezdomovcov.

9. nov 2020 o 9:56 Maroš Buchel

TRENČÍN.Počas oboch plošných testovaní na covid--19 sa mali možnosť otestovať aj ľudia bez domova. Hoci na testovanie mohli prísť na akékoľvek odberné miesto v Trenčíne, mesto pre nich pripravilo aj špeciálne miesto v dennom centre na Nešporovej ulici.

Prečítajte si aj Ako dopadlo celoplošné testovanie vo vašej obci alebo meste? Čítajte

Testovanie prebehlo v oboch prípadoch pokojne a bez komplikácií.

Nízkoprahové denné centrum a nocľaháreň je pre bezdomovcov dobre známa a často využívaná. Práve preto tu mesto zriadilo odberné miesto určené primárne pre ľudí bez domova, i keď otestovať sa sem mohli prísť aj bežní obyvatelia. Mesto má ľudí bez domova zmapovaných, momentálne ich eviduje približne 80.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Keďže bezdomovci majú ťažší prístup k informáciám, o plošnom testovaní ich priebežne informoval terénny pracovník mestskej polície. Ten im okrem osobných rozhovorov odovzdával aj letáky so základnými informáciami o celoplošnom testovaní,“ povedala hovorkyňa mesta Erika Ságová.

Otestovať sa prišla nadpolovičná väčšina

Informácie sa opakovane dozvedali od pracovníkov ambulantných sociálnych služieb krízovej intervencie Sociálnych služieb mesta Trenčín.

Prečítajte si aj FOTO: Opatovskí harmonikári spríjemnili atmosféru pri odberoch Čítajte

„Prvý víkend prišlo na testovanie do sociálneho centra 61 bezdomovcov. V druhý víkend to bolo 58 osôb. Ani jeden bezdomovec nemal pozitívny výsledok,“ povedal Mario Babinec, zamestnanec denného centra.

Mesto cielene pristúpilo k testovaniu ľudí bez domova už na jar počas prvej vlny pandémie. „Dôvodom pre toto testovanie bolo pozorovanie niektorých osôb, u ktorých sa vyskytli príznaky ochorení a často sa zdržiavali pri väčšej koncentrácii ľudí,“ vyjadrila sa hovorkyňa mesta. Ani na jar nebol nikto z bezdomovcov testovaný pozitívne.

Opatrenia platia pre všetkých rovnako

Všetci ľudia bez domova v Trenčíne dostali informáciu, že ak nebudú mať certifikát o absolvovaní antigénového testu, nemôžu podľa nariadenia vlády využívať sociálne služby v nízkoprahovom dennom centre a nocľahárni.

„Rovnako by nemohli chodiť do obchodných domov či iných inštitúcií a úradov, čo do značnej miery v ich rozhodovaní zavážilo,“ dodala Ságová.

Prísne pravidlá platia aj v nízkoprahovom dennom centre aj nocľahárni, kde sú vytvorené podmienky na udržiavanie hygieny a hygienických návykov.

„Ak im chýbajú rúška alebo ich majú už obnosené, dostanú vždy nové,“ povedala hovorkyňa mesta.

Čisté rúška si bezdomovci môžu vyzdvihnúť v spomínaných zariadeniach sociálnych služieb krízovej intervencie alebo priamo na ulici od terénneho pracovníka Mestskej polície Trenčín. Ten im priebežne meria i telesnú teplotu a pýta sa na ich zdravotný stav.

Zodpovedá za nich mesto

V prípade, že by bol niektorý z bezdomovcov pozitívne testovaný na COVID-19, mesto je povinné zabezpečiť nakazenému karanténu.

„Za pozitívne testovaných bezdomovcov je zodpovedné mesto. To im musí zabezpečiť ubytovanie na celé trvanie karantény,“ povedal Babinec.