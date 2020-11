Na druhom kole plošného testovania sa môžu zúčastniť aj občania bez certifikátu z prvého kola

Informoval o tom tlačový odbor Úradu vlády SR.

6. nov 2020 o 12:29 SITA

BRATISLAVA. Na druhom kole plošného testovania na ochorenie COVID-19 antigénovými testami sa môžu zúčastniť aj občania bez certifikátu z prvého kola.

Informoval o tom tlačový odbor Úradu vlády SR. Druhé kolo celoplošného testovania bude 7. a 8. novembra v okresoch, v ktorých počas prvého testovania bolo pozitívne testovaných viac ako 0,7 percenta ľudí. Výnimku tak dostane 25 okresov, a to zväčša na juhu Slovenska, okrem Dunajskej Stredy. Výnimku dostanú aj mestá Košice a Bratislava.

Súvisiaci článok Storočnicu oslávila bez najbližšej rodiny Čítajte

Uznesenie vlády SR z 28. októbra k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu upravuje výnimku zo zákazu vychádzania pre osobu "za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia". "Účasť na druhom kole testovania antigénovými testami spadá pod neodkladné vyšetrenie, a môžu sa na ňom preto zúčastniť aj občania bez certifikátu z prvého kola celoplošného testovania," vysvetlil tlačový odbor.



Hovorkyňa Ministerstva obrany SR (MO SR) Martina Kovaľ Kakaščíková informovala, že na odberové miesta sa môžu prísť testovať aj ľudia z okresov, v ktorých sa testovanie neuskutoční, ak je to pre nich nevyhnutné. V prípade, že to nie je nevyhnutné, rezort obrany im odporúča počkať. Od pondelka 9. novembra bude totiž v zmysle nového uznesenia vlády (platného od 9. do 14. novembra) možné v rámci výslovnej výnimky zo zákazu vychádzania ísť na oba druhy testov - RT-PCR test a tiež antigénový test. "Pre tento účel sa v krátkej dobe plánuje zriadenie mobilných odberových miest," doplnila Kakaščíková.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok Aj v druhom kole budú v Trenčíne štyri drive thru odberné miesta Čítajte

Podľa Kovaľ Kakaščíkovej sú podrobnosti o odberových miestach v rámci 45 okresov, v ktorých bolo testovanie v rámci druhého kola plánované, k dispozícii na www.somzodpovedny.sk. "V priebehu dňa zverejníme aj prehľad odberových miest v iných, teda takzvaných 'zelených' alebo 'bielych' pohraničných okresoch, ktorých zriadenie vyplýva z požiadavky samospráv," dodala.



Na prvom kole celoplošnom testovaní sa zúčastnilo 3 625 332 ľudí. Pozitívny výsledok testov malo 38 359 ľudí, teda 1,06 percenta. Uskutočnilo sa počas uplynulého víkendu, v sobotu 31. októbra a nedeľu 1. novembra.