Testovanie vo vybraných okresoch cez víkend bude od ôsmej do 20-tej hodiny

5. nov 2020 o 13:39 SITA

BRATISLAVA. V rámci druhého kola plošného testovania na koronavírus sa občania vo vybraných 45 okresoch budú môcť dať otestovať od ôsmej hodiny ráno do 20-tej hodiny večer. Ako ďalej v tlačovej správe uvádza Ministerstvo obrany SR (MO SR), testovanie je určené pre osoby, okrem výnimiek stanovených uznesením vlády SR, nad 10 rokov, ktoré sa zdržujú v územných obvodoch okresov, kde počet ľudí s pozitívnym výsledkom testov dosiahol v rámci celoplošného testovania obyvateľov hranicu 0,7 percenta a viac. Tiež pre osoby, ktoré potrebujú navštíviť dané okresy v termíne od 9. do 14. novembra.

Presný počet odberových miest bude podľa rezortu obrany uverejnený na stránke www.somzodpovedny.sk, predbežne však Ozbrojené sily SR (OS SR) plánujú testovať na rovnakých odberových miestach ako v rámci celoplošného testovania. Totožné by mali byť aj odberové tímy.



"Aktuálne sa na príprave ďalšej fázy operácie Spoločná zodpovednosť podieľa celkovo viac ako 2-tisíc príslušníkov OS SR. Velenie operácie pracuje z bezpečnostných a epidemiologických dôvodov prevažne online. K dnešnej 10. hodine je pre takzvané červené okresy naplánovaných na sobotu 2 805 odberových miest a 2 715 tímov. V nedeľu by sa testovanie malo realizovať v 2 751 odberových miestach a zabezpečiť by ho malo 2 683 odberových tímov," informuje ministerstvo.

Okrem plánovaných odberových miest v rámci 45 testovaných okresov rezort obrany dobrovoľne otvorí aj ďalšie odberové miesta v okresoch, ktoré hraničia s takzvanými červenými okresmi, a to na základe požiadaviek samospráv. "V tomto prípade štát poskytne pre odberové miesta nad rámec plánu antigénové testy, certifikáty a dokumentáciu ako aj personál z radov ozbrojených síl a policajného zboru. Ostatný personál a ochranné pomôcky budú v réžii samospráv, ktoré o tieto odberové miesta nad rámec plánu požiadajú," uvádza rezort.



Testovať zamestnancov vo vlastnej réžii budú podľa ministerstva môcť opäť aj firmy nad 4-tisíc zamestnancov, prípadne skupiny firiem, ktoré v jednom areáli vedeli zriadiť spoločné odberné miesto s účasťou aspoň 4-tisíc osôb. "Túto možnosť využije 10 firiem," upresnilo ministerstvo.



Rezort zároveň dôrazne vyzýva obyvateľov, aby si na vystavené certifikáty dávali pozor, keďže v prípade ich straty alebo znehodnotenia im nebudú môcť byť vystavené nové.