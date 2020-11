"Keby si mi pomohol, už sme mohli hrať". A Hrachovište vstalo z popola

Nemôžu sa popýšiť skvelým ihriskom, ani vysokým rozpočtom. Napriek tomu patria k tomu najlepšiemu, čo ôsma liga v okrese Nové Mesto nad Váhom ponúka. Pritom klub z Hrachovišťa bol ešte pred pár rokmi fackovacím panákom a pravidelne končil na dne ligovej tabuľky.

5. nov 2020 o 8:28 Martin Jurčo

HRACHOVIŠTE. Chystali sa na „El Clásico“ novomestské okresu, ktoré malo byť ozdobou jesennej časti v VIII. lige. Nakoniec sa však brány futbalových štadión zavreli. Duel medzi Čachticami a Hrachovišťom mal byť priamym súbojom o druhú priečku. Odohrá sa však až na jar.

„Je to škoda. Všetci sme sa tešili. Pre nás je to najväčšie derby. Ďalším podobným rivalom sú neďaleké Bzince pod Javorinou. A potom Hôrka nad Váhom, kde sa neustále doťahujú top strelci. Za nás Mišo Koník a za súpera Jano Ondreička. Inak sú kamaráti, ale na ihrisku si nič nedarujú,“ rozhovoril sa tréner TJ Jednota.

Futbalisti z obce s približne siedmimi stovkami obyvateľov sú stále úradujúcim majstrom súťaže, keďže minulý ročník bol anulovaný. A osud toho aktuálneho je tiež vo hviezdach.

„My sme už raz takí. Ak niečo zoberieme do rúk, už to nepustíme,“ pousmial sa Pavol Koník a pokračoval: „Pôvodne sme mali za cieľ skončiť do piatej priečky. Keď vidíme, ako sa nám zatiaľ darí a ako sa súťaž vyvíja, zvýšili sme ambície na tretie miesto. O postupe sa nebavíme. Na to by sme potrebovali vystužiť káder, aby sme neboli vo vyššej súťaži na smiech.“