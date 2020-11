S festivalom HoryZonty do celého sveta

Inšpiratívni ľudia, zaujímavé ľudské príbehy, silné emócie, výnimočné výkony a krásne prírodné scenérie - na festivale dobrodružných filmov HoryZonty, ktorého 15. ročník sa uskutoční 5.-7. novembra 2020, nebude chýbať nič z toho.

TRENČIN. Organizátori pripravili celkovo päť filmových blokov, v rámci ktorých divákom ponúknu 18 slovenských a dvanásť zahraničných snímok, tri štúdiové rozhovory s hosťami a „dokrútky“, ktorými oživia filmové projekcie. „Celý program v trvaní bez prestávky viac ako 15 hodín si môžu diváci vychutnať priamo v pohodlí svojho domova na Slovensku, ale aj inde vo svete,“ informuje o nových možnostiach organizátorka podujatia Mária Dutková.

Popoludňajšie filmové bloky sa budú dať pozerať od 15. hodiny, večerné bloky začínajú vždy o 19-ej. K výhodám online projekcií patrí to, že spustenie filmu nie je striktne viazané na presný čas: „Je to ako keby ste prišli do kina s meškaním, maximálne však dve hodiny po čase, ktorý je uvedený v programe. Ak máte vstupenku, film si môžete pozrieť, dokonca vám ho pustia od začiatku,“ vysvetľuje organizátorka.

Naviac je možné pozeranie kedykoľvek prerušiť a spraviť si prestávku. Výhodou je aj to, že pre jednu rodinu či domácnosť stačí na jeden filmový blok jedna vstupenka, čo pre štvor-päť člennú rodinu môže znamenať, že za sumu, ktorú by v kine všetci spolu zaplatili za jeden filmový blok, si môžu pozrieť celý festival.

Kvalita slovenských filmov z roka na rok stúpa

„Tento rok je zaujímavý tým, že napriek situácii vo svete, vzniklo veľa zaujímavých a kvalitných filmov,“ hovorí Dutková, ktorú potešil mimoriadne veľký záujem o súťaž neprofesionálnych českých a slovenských tvorcov. Snímky, ktoré postúpili do finále a boli zaradené do programu, mapujú prechody v rôznych krajinách sveta – na bicykli, na lyžiach, či po vlastných, ale aj zaujímavé športové príbehy horolezcov, slacklineriek a ultrabežcov. Spoznať môžeme aj život ľudí a zvierat v záchrannej stanici, či zaspomínať si na letné večery s kométou Neowise. Ktorý z filmov neprofesionálnych tvorcov získa ceny odbornej poroty sa dozvieme v sobotu večer vo vyhlásení výsledkov. Do hlasovania o Cenu divákov sa môže zapojiť každý, kto si zakúpi lístok aspoň na jeden festivalový blok.

Zo Slovenska cez Alpy, Grónsko, americké národné parky až do Himalájí

Tam všade a na mnohé iné miesta našej planéty nás zavedú filmové snímky zahraničných tvorcov. Až sedem z nich bude uvedených v slovenskej premiére. Sú plné pohybu a dobrodružstva, farieb a krásnych scenérií, príbehov a emócií. K favoritom patrí americký film V kaňone, česká snímka Boys 1970, skvelý projekt o sólo expedícii do Grónska s názvom Sám, či komediálny „lyžiarsky“ titul Práca snov, o tom, že nie je jednoduché dostať sa medzi „hviezdy“ lyžiarskeho svahu.

Vstupenky si diváci môžu zakúpiť na stránke www.horyzonty.sk, kde nájdu aj program na celý festival a množstvo ďalších informácií o filmoch i hosťoch, medzi ktorými nebudú chýbať zástupcovia z nášho regiónu - Peter Becko Ondrejovič, Trenčan Jaroslav Dutka, či filmár Adam Lisý z Bánoviec nad Bebravou.

Podujatie sa uskutoční s podporou Mesta Trenčín, Trenčianskeho samosprávneho kraja, Audiovizuálneho fondu, Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ďalších partnerov.