Novomestskí druháci napísali listy koronavírusu

Aj malí školáci zo Základnej školy na Tematínskej ulici majú koronavírusu už plné zuby.

6. nov 2020 o 7:30 Martin Šimovec

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Vyučovanie na 1. stupni v rúškach a v prísnych bezpečnostných podmienkach, stres, obavy zo zakašľania či kýchnutia spolužiakov, zákaz vychádzania a nemožnosť sa zúčastňovať športových či umeleckých aktivít, tréningov a krúžkov, ťažko dopadli aj na tých najmenších.

Preto sa rozhodli napísať koronavírusu list. Požiadali ho v ňom, aby už konečne odišiel a dal im pokoj.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vážený kovid, zbaľ si kufre!

Vážený covid! Prosím Ťa, aby si odišiel a my už nemuseli nosiť rúšku.

Milý covid! Moje prianie je, aby sme mohli chodiť do školy a ty si bol už preč.

Vážený covid, ja chcem chodiť na tréning a všetci chceme, aby si odišiel.

Covid, choď už od nás preč! Niektorí ľudia už aj ochoreli a musia ostať doma a nemôžu ísť do roboty. Chceme, aby si už nezvyšoval počet prípadov.

Milý vírus, prosíme ťa, aby si nám nerobil zle, lebo ostatní veľmi trpia v nemocniciach.