V areáli bývalej ZŤS nesvieti časť lámp, ľudia sa necítia v tme bezpečne

Ľudia pracujúci v bývalom areáli ZŤS sa sťažujú na nefungujúce verejné osvetlenie.

3. nov 2020 o 5:40 Erik Stopka

Pred bývalým hlavným vstupom do ZŤS (Zdroj: Erik Stopka)

DUBNICA NAD VÁHOM. Ľudia pracujúci v bývalom areáli ZŤS sa sťažujú na nefungujúce verejné osvetlenie.

Ako upozorňujú, v priestore sa po zotmení necítia bezpečne a na cestu si cez obrovský komplex musia svietiť pod nohy len baterkami alebo mobilmi. Podľa predsedu spoločnosti, ktorá areál spravuje, situáciu riešia.

Problém nie je len v osvetlení

Môže vás zaujať Trenčín a Dubnica nad Váhom zvažujú úplný zákaz hazardu Čítajte

V areáli bývalých Závodov ťažkého strojárstva sa nachádza zhruba 120 lámp, priestor osvetľuje však už len ich zlomok. Negatívne to vnímajú najmä zamestnanci približne 50 firiem, ktoré v areáli sídlia.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Je to zlé, osvetlenie by mali dať dokopy. Večer je tu tma, nie je to osvetlené, aj sa tu stalo zopár prípadov, že tu prepadli ľudí a okradli ich, najmä tých, ktorí išli z poobednej,“ upozornil Martin. Miroslav sa tu podľa vlastných slov už viackrát v tme potkol na nerovných cestách.