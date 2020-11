V sobotu sa v Trenčíne najdlhšie čakalo na odber na letisku

Pre testujúcich na letisku spočiatku chýbalo WC.

2. nov 2020 o 13:34 Erik Stopka

TRENČÍN. „Sobotňajší deň bol výnimočný. Všetko fungovalo na sto percent, bez jediného väčšieho problému, ľudia boli disciplinovaní, odberné tímy fungovali na sto percent, logistika bola funkčná,“ týmito slovami opísal prvý deň celoplošného testovania v Trenčíne jeho primátor Richard Rybníček.

Ako zdôraznil, atmosféra na päťdesiatke odberných miest bola celý deň dobrá a len na drobné doplnenie rukavíc a dezinfekcie mesto nemuselo s ničím väčším armáde vypomôcť.

Primátor vyzdvihol aj vysoké pracovné nasadenie svojich kolegov, pochválil spoluprácu s armádou a zdravotníkmi.

„Pre plynulejší priebeh sme v priebehu dňa doplnili na jednotlivé odberné miesta ešte dvoch dobrovoľníkov, aby sme napomohli urýchliť prietok ľudí.

Veľmi potešil aj prístup zdravotníkov, ktorých sa prihlásilo 110. Vďaka ich aktivite viem, že keby sme ako mesto potrebovali ich pomoc, budú tu,“ zdôraznil trenčiansky primátor.

Úvodný deň testovania v Trenčíne bol pokojný. V srdci krajského mesta, v Posádkovom klube, rovnako ako na ďalších 49 odberných miestach, začali tímy zdravotníkov s podporou dobrovoľníkov načas. Už pred oficiálnym spustením testovania o 7. hodine stálo pred budovou asi 40 ľudí, na ster z nosohltanu čakali počas prvých hodín odberov do 60 minút.

„Privstali sme si, aby sme to mali čím skôr za sebou. Myslela som si, že ten odber bude horší, no dalo sa to zvládnuť, v živote sme zvládli aj väčšie bolesti a nepríjemnosti,“ usmiala sa dôchodkyňa Anna, ktorá na odber prišla spolu s manželom.