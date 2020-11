Trenčín prerušil negatívnu sériu, pomohli mu aj dva vlastné góly Ružomberka

Zverenci trénera Stijna Vrevena zvíťazili iba druhý raz v sezóne.

1. nov 2020 o 19:14 TASR

AS Trenčín - MFK Ružomberok 3:1 (1:0)

Futbalisti Trenčína sa pred zápasmi víkendového 12. kola ocitli na poslednom mieste tabuľky a potrebovali bezpodmienečne zabodovať. Boli to však Liptáci, ktorí sa mohli dostať do vedenia. V 17. minúte urobila obrana Trenčína chybu a Martin Regáli sa ocitol sám pred brankárom Igorom Šemrincom, loptu však poslal iba tesne vedľa brány. Trest prišiel už o dve minúty, spoza šestnástky vystrelil Ruben Ligeon a od Jána Masla sa lopta odrazila presne k žrdi. Liptákov tento moment akoby zmrazil a nedokázali odpovedať. Do prestávky mal vážnejšiu príležitosť už iba domáci obranca Pirinen, no trafil len konštrukciu brány.

Po prestávke Trenčania kontrolovali hru a náskok zvýšili po ďalšom vlastnom góle. Do vlastnej siete zamieril tentokrát po rohovom kope Alexander Mojžiš v 68. minúte. Aspoň jeden gól dal Trenčín aj z hry, tri minúty pred koncom sa presadil zvnútra šestnástky Jakub Kadák. Hostia ešte v nadstavenom čase druhého polčasu skorigovali skóre po priamom kope zásluhou hlavičky Masla. Trenčín zvíťazil druhýkrát v sezóne, Liptáci ukončili trojzápasovú víťaznú šnúru.

Góly: 20. Maslo (vlastný), 68. Čurma (vlastný), 87. Kadák - 90.+2. Maslo. Rozhodovali: Ochotnický – Pozor, Jánošík, ŽK: Gajdoš (Trenčín)

Trenčín: Šemrinec – Ligeon (68. Yem), Križan, Šulek, Pirinen – El Mahdioui, Tučný (75. Zubairu) – Roguljić, Kadák, Ahmad (68. Comvalius, 87. Gajdoš) - Čatakovič (86. Ikoba)

Ružomberok: Macík – Čurma, Maslo, Mojžiš – Kmeť (85. Boďa), Kostadinov, Kochan, Múdry (46. Dungel), Madleňák (56. Takáč) – Almási (46. Gerec), Regáli