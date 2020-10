„Panenkovský dloubák“? Neriskujem, že zlyhám, hovorí penaltový špecialista Steinecker

Messi, Totti, Cristiano Ronaldo, či Ibrahimovič by mu mohli čistiť kopačky. Peter Steinecker z Hrádku sa za ostatných šesť sezón ani raz nepomýlil pri kopaní pokutového kopu. V súťažných zápasoch ich už zvládol 20 v sérií.

30. okt 2020 o 21:18 Martin Jurčo

HRÁDOK. Loptu si na biely bod položí s pokojom a čaká na pokyn rozhodcu. Rozbieha sa, strieľa, a... Opäť je z toho gól.

Peter Steinecker z Hrádku je po neúplnej jesennej časti druhým najlepším strelcom VII. ligy Juh. V Hrádku ho kľudne môžu považovať za malého Boha, lebo z 22 gólov sa postaral o presnú polovicu. Bez nich by chlapci z TJ Družstevník nemali na svojom konte 11 bodov.

Tri z jeho presných zásahov zaznamenal po strelách zo značky pokutového kopu. Na tom by nebolo nič výnimočné, ale v dostupných štatistikách na futbalnete sa dá za ostatných šesť sezón dohľadať, že ich premenil dvadsať v rade, čím sa hoci kto pochváliť nemôže.

Píše sa to Steinecker Našim dlhoročným a veľmi zodpovedným dopisovateľom z Hrádku je pán Vlastimil Otrubný. Kiežby takých ako on, bolo viac. V prípade, že sa presadí práve Peter Steinecker, vždy zaznie niečo v tomto štýle: „... presadil sa Štajneker. Píše sa to Steinecker“ :)

„Rátame iba súťažné zápasy, no keby som zalovil v pamäti hlbšie a pripočítal aj tie z prípravných stretnutí, možno by to číslo bolo aj dvojnásobné. Na jeseň som prekonal gólmanov Polianky, lubinských kopaníc a Vrboviec,“ povedal na úvod 26-ročný stredopoliar.

V drese Hrádku sa už stal tradičným exekútorom penált. Po tom, ako rozhodca ukáže na biely bod, mu už spoluhráči podávajú loptu ako prvému.