R. Rybníček: Vyjadrenie pani prezidentky bolo racionálne

Primátori, primátorky i starostovia a starostky robia podľa neho všetko pre to, aby Ozbrojeným silám SR pomohli a celú operáciu spolu zvládli.

30. okt 2020 o 16:46 TASR

TRENČÍN. Únia miest Slovenska (ÚMS) považuje vyhlásenie pani prezidentky za racionálne a rozumné aj z toho dôvodu, že od velenia armády dostala informácie o nedostatočnom počte zdravotníckeho personálu na odberných miestach. Pre TASR to povedal prezident Únie miest Slovenska a primátor Trenčína Richard Rybníček.

"Samozrejme, do štartu testovania je ešte niekoľko hodín a situácia so zdravotníkmi sa môže ešte zlepšiť, ale stále zostáva veľkou neznámou, či dokážeme pretestovať všetkých občanov, ktorí o to majú záujem. Preto očakávame, že dnes večer si aj vláda racionálne vyhodnotí reálnu situáciu a prijme opatrenia, ktoré zabránia zbytočnej neistote našich občanov," uviedol Rybníček.

