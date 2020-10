Šiestu ligu by sme finančne utiahli, hovorí David Kačerek starší

Je živou dušou beckovského futbalu. 47-ročný David Kačerek starší túži klub spod hradu posunúť medzi oblastnú elitu.

29. okt 2020 o 10:03 Martin Jurčo

Beckov je v neúplnej tabuľke jesennej časti na prvej priečke. Ako sa pozeráte na prvú polovicu sezóny?

Mám zmiešané pocity. V Hrádku a Zemianskom Podhradí sme zbytočne po remízach stratili body. Aj preto sme sa od Starej Turej veľmi bodovo nevzdialili. Im chýbajú tri stretnutia a my máme trojbodový náskok.

Máte postupové ambície?

Áno, ale ideme od zápasu k zápasu.

Na jeseň sa už zápasy hrať nebudú. Stihli ste ukončiť prvú polovicu sezóny?

Práveže vôbec nie. Ani sme sa o tom s chlapcami nebavili. Odohrali sme posledné kolo v Potvoriciach a viac sme už netrénovali. Keď sa uvoľnia v druhej polovici novembra, spravíme si ukončenie. Snáď sa dovtedy vyjadrí aj oblastný futbalový zväz, ako sa bude postupovať ďalej.

Na východe Slovenska sa rozprávalo o dohrávaní zápasov ešte pred začiatkom jarnej časti na umelých trávnikoch. Vidíte to reálne aj u nás?

Záleží na tom, kto by hracie plochy platil. My máme podporu zo strany obecného úradu a jedného sponzora. Ak finančne prispeje oblastný futbalový zväz, asi by to šlo. Inak si to neviem predstaviť.

Hráči u vás nedostávajú ani euro?