Trenčania bezzubí. V Trnave prehrali gólmi zo záveru zápasu

Zverenci Stijna Vrevena majú na konte iba jediné víťazstvo.

25. okt 2020 o 7:28 TASR

FC Spartak Trnava - AS Trenčín 2:0 (0:0)

Prvá nebezpečná situácia vznikla v 7. minúte po centri domáceho Tsaousisa, ktorú odvrátili Trenčania na roh. V ďalšom priebehu sa na trnavskom štadióne odohrával skôr boj s množstvom nepresných prihrávok na oboch stranách a bez streleckých pokusov. V 31. minúte po rýchlej kontre Vlasko napálil loptu s s pomocou brankára Šemrinca do bočnej siete. Za zmienku stojí ešte situácia zo 42. minúty, keď centrovanú loptu Vlaska odvrátila obrana Trenčína na jeden z ďalších rohových kopov.

V druhom polčase v prvej 10-minútovke mali Trenčania výhodu dvoch priamych kopov, z ktorých však nič nevyťažili. Domáci mali dobrú príležitosť v 53. minúte, keď po centri Yoa hlavičkoval Vlasko vedľa brány. Trnavčania sa snažili rozhodnúť zápas vo svoj prospech, no katastrofálne zakončenie im v tom dlho bránilo. O výsledku stretnutia sa rozhodlo v poslednej štvrťhodine, keď najskôr v 78. minúte fauloval Ligeon Yoa v 16-ke a z nariadenej penalty Pačinda strelou k ľavej žrdi otvoril skóre stretnutia. O desať minút neskôr v 89. minúte striedajúci Kóša, ktorý bol na ihrisku tri minúty, sa dostal k lopte po rýchlej kontre domácich a pohotovou strelou spoza 16-ky definitívne rozhodol o troch bodoch pre Trnavu.

Góly: 79. Pačinda (z 11 m), 89. Kóša. Rozhodovali: Ziemba – Somoláni, Košecký, ŽK: Jónsson, Hrnčár (tréner) – Ikoba, Zubairu, Križan, Ligeon

Trenčín: Šemrinec – Ligeon, Križan, Kapuadi, Pirinen – El Mahdioui, Zubairu (86. Depetris) – Roguljić, Kadak, Ahmad (60. Comvalius) - Ikoba (60. Čatakovič)

Stijn Vreven, tréner Trenčína: „Blahoželám kolegovi k víťazstvu. V prvom polčase sme nehrali dobre, boli sme nervózni na lopte, nemali sme odrazené lopty. V prestávke sme trocha zmenili systém a bolo to v druhej polovici o čosi lepšie. Nemyslel som si v týchto okamihoch, že dnes prehráme. Boli sme lepší na lopte, viac agresívni, no medzi 60. a 75. minútou sme urobili niekoľko chýb a vyrobili sme penaltu. Po góle bolo veľmi ťažké niečo urobiť so zápasom, dostali sme druhý gól, no to už nebolo dôležité. V ofenzíve sme nič neukázali.“