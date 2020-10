Rekonštrukcia historickej budovy Strážnica na Bradle je ukončená

Rekonštrukciu historickej budovy Strážnice, ktorá sa nachádza na Bradle pri Mohyle Milana Rastislava Štefánika, ukončili a odovzdali nájomcovi.

24. okt 2020 o 12:27 TASR

"Bola podpísaná nová nájomná zmluva so spoločnosťou Oakhill, ktorá bola víťazom verejnej obchodnej súťaže. Ide o spoločnosť, ktorá je blízka cykloklubu z Piešťanoch. Plánuje prevádzku chaty, v ktorej by bola reštaurácia s občerstvením. Okrem toho by tam mala byť požičovňa bicyklov a cykloservis," uviedol primátor mesta Brezová pod Bradlom Jaroslav Ciran.

Zmluvu je podpísaná na dobu neurčitú. "S mestom sme komunikovali, že to bude minimálne na päť rokov, keďže je z našej strany potrebná určitá investícia, ktorá nebude malá. Chata je zatiaľ nezariadená a musí sa kompletne zariadiť," doplnil zástupca spoločnosti Michal Hladký.

V súčasnosti si nájomca vybavuje splnenie podmienok na prevádzku. "Ide o stanoviská regionálneho úradu zdravotníctva či pamiatkového úradu. Nájomca má záujem, aby už v zime chata slúžila verejnosti," informoval primátor.

Počas letných mesiacov bude otvorená denne, cez zimné mesiace by to malo byť predovšetkým počas víkendov. "Okrem reštauračných služieb budeme prevádzkovať doplnkové služby, kde sa chceme zamerať predovšetkým na cykloturistiku. Malo by ísť o požičovňu bicyklov, servisné stredisko, prípadne si budú môcť ľudia zakúpiť doplnky alebo náhradné diely," uviedol Hladký.

Do budúcnosti nájomca plánuje v spolupráci s mestom vybudovať horské trasy pre cyklistov v okolí Bradla. Ide o dlhodobý plán, keďže je zatiaľ problém s vlastníckymi právami k pozemkom, ale je vízia, aby sa trasy pre cyklistov zrealizovali.

Mesto Brezová pod Bradlom na opravu Strážnice získalo od štátu pri príležitosti Roka Milana Rastislava Štefánika takmer 200.000 eur. V rámci rekonštrukcie prišlo ku kompletnej výmene elektroinštalácie, vzduchotechniky, sanity, boli zrekonštruované okná, podlahy, fasáda budovy a taktiež prišlo k oprave strechy. Objekt je národnou kultúrnou pamiatkou a pri stavebných prácach bolo prioritou zachovanie pôvodných prvkov a materiálov.