Radnica zatiaľ na ulici K nemocnici problémy neeviduje

23. okt 2020 o 12:54 TASR

BÁNOVE NAD BEBRAVOU. Mesto Bánovce nad Bebravou zatiaľ neeviduje problémy na ulici K nemocnici, ktorej obyvatelia zostali od štvrtka (22. 10.) v karanténe. Pomoc im tam poskytuje v súčinnosti s políciou i príslušníkmi Ozbrojených síl SR, uviedol v piatok pre TASR prednosta bánovského mestského úradu (MsÚ) Vladimír Vranka.

"Neevidujeme žiadne problémy, situácia bola pokojná i v noci. V piatok sme boli prvý raz nakupovať, sú tam i príslušníci štátnej a mestskej polície, už aj vojaci," povedal Vranka.

Obyvatelia viacerých bytových domov na ulici by sa mali podrobiť aj testovaniu na nový koronavírus, to sa zatiaľ podľa prednostu neuskutočnilo vzhľadom na to, že všetky kapacity zabezpečujú plošné testovanie na Orave a v Bardejove. "Zatiaľ nemáme informáciu, kedy by mohlo byť. Budeme radi, keď to bude v pondelok (26. 10.)," doplnil prednosta MsÚ.

Obyvatelia bytových domov číslo 782, 783, 784 a vchodu 39 domu 785 zostali v karanténe v zmysle nariadenia hygienikov. K opatreniu tam pristúpili najmä z dôvodu ťažkého dohľadania kontaktov. V lokalite evidovali štyri pozitívne testované osoby.

Mesto tiež zabezpečuje pravidelnú dezinfekciu spoločných priestorov. Pre obyvateľov dotknutých bytových domov pripravilo i manuál so zásadami dodržiavania karantény a krokmi, ako postupovať v rôznych prípadoch, napríklad i pri zhoršení sa zdravotného stavu osôb. Nákupy potravín a liekov zabezpečuje v spolupráci s miestnym územným spolkom Slovenského Červeného kríža. S komunikáciou zvnútra sú nápomocní najmä členovia miestnej občianskej poriadkovej služby a asistentka zdravia pre rómsku komunitu.

Bánovský MsÚ tiež nariadil plošné pretestovanie svojich zamestnancov. K opatreniu pristúpil po tom, ako mala pozitívny test na nový koronavírus primátorka Rudolfa Novotná. "Zatiaľ nemáme k dispozícii komplexnú informáciu. Približne polovica zamestnancov je však negatívna," dodal Vranka.