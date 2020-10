Na Slovensku bude od 24. októbra do 1. novembra platiť zákaz vychádzania

Výnimky tvoria cesty do práce, obchodu, lekárne či na vychádzku so psom.

22. okt 2020 o 19:50 SITA

BRATISLAVA. Na Slovensku bude od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra platiť zákaz vychádzania. Výnimky tvoria cesty do práce, obchodu, lekárne či na vychádzku so psom.

Na dnešnej tlačovej konferencii po rokovaní Ústredného krízového štábu (ÚKŠ) to povedal predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO).