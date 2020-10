Bývalý železničný most už čoskoro sprístupnia cyklistom

Práce na sprístupnení starého železničného mosta v Trenčíne pre cyklistov finišujú.

21. okt 2020 o 9:30 SITA

Ako informovala hovorkyňa mesta Erika Ságová, po odstránení koľajiska aktuálne upravujú povrch protišmykovým náterom tak, aby jazda cyklistov po starom železničnom moste bola bezpečná.



Rovnaký náter sa používa aj pre skrátenie brzdiacej dráhy kamiónov v kopcovitom teréne. "Takýto povrch má napríklad šikmá plocha z podchodu zo železničnej stanice na Hodžovu ulicu, ale aj zelené úseky cyklotrasy na ulici Generála Svobodu. Nasledovať bude maľovanie vodorovného a umiestnenie zvislého dopravného značenia," uviedla Ságová s tým, že časť mosta sa sprístupní výlučne pre cyklistov a chodcom bude naďalej slúžiť súbežná lávka.

Článok pokračuje pod video reklamou

Napísali sme

Napísali sme V Trenčianskom kraji sčítali do konca septembra takmer polovicu domov a bytov Čítajte



Starý železničný most spája centrum mesta s pravým brehom Váhu a po preložke úseku trate Bratislava - Žilina bol vyradený zo železničnej prevádzky. Nevyužitý most odkúpilo mesto Trenčín od Železníc SR za 456-tisíc eur, na uvedenú transakciu poskytla vláda SR štátnu dotáciu v plnej výške. Trenčianska radnica chce v prvom rade využiť most pre peších a cyklistov, ale rekonštrukciou chce zvýšiť tiež jeho celospoločenskú hodnotu a vybudovať tu aj priestor na relaxačné aktivity.