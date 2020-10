Darček pre čitateľov v najbližšom vydaní MY Trenčianskych novín

Vydanie prílohy v mimoriadnom náklade plnej tajničiek, krížoviek, sudoku, zábavného čítania a kvalitného obsahu podporili firmy a samosprávy.

20. okt 2020 o 8:43

Už v budúcom čísle MY Trenčianskych novín nájdu čitatelia samostatnú prílohu, venovanú našim najviac zraniteľným občanom.

Zároveň všetkým, ktorí kvôli šíreniu vírusu Covid 19 zostali uväznení buď v domácom prostredí, seniorských domoch, alebo nemocniciach.

Opustení na izbách, bez povolených návštev a kontaktu s okolím.

Vydanie prílohy v mimoriadnom náklade plnej tajničiek, krížoviek, sudoku, zábavného čítania a kvalitného obsahu podporili firmy a samosprávy. Príloha bude vložená do celého nákladu MY novín Trenčianskeho kraja (MY Trenčianske noviny, MY Považský Obzor a MY Hornonitrianske noviny) v termíne 26.10. 2020.

Článok pokračuje pod video reklamou

Naviac, samostatne distribuovaná do nemocníc a seniorských zariadení v okresoch pokrytia novín.

Október je mesiacom úcty k starším. Samosprávy zvykli seniorom pripraviť posedenia, kde zablahoželali jubilantom k ich sviatku.

Rôzne organizácie poriadali športové a spoločenské podujatia, ktoré kvôli pandémii nie sú možné.

Aj preto sme sa rozhodli pripraviť s účasťou sponzorov dobročinný projekt. Zo štatistík čítanosti plynie, že sú to najmä krížovky a voľnočasové čítanie, ktoré čitatelia v novinách hľadajú. Tieto sú naviac spojené s knižnými výhrami.

Tešíme sa na Vás pri odovzdávaní balíčkov príloh.