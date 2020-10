Radnica zrušila pre pandémiu druhú analýzu odpadu

Prvé ručné triedenie obsahu náhodne vybraných čiernych nádob na komunálny odpad sa konalo 25. septembra.

20. okt 2020 o 7:29 tn

TRENČÍN. Radnica zrušila druhú plánovanú analýzu komunálneho odpadu. Plánovali ju robiť v piatok 30. októbra, pre súčasnú situáciu a šírenie ochorenia COVID-19 sa ale robiť nebude.

Desiatka dobrovoľníkov v špeciálnych ochranných kombinézach s respirátormi ručne triedila približne 28-tisíc litrov smetí z trenčianskych firiem.

Radnica chce analýzou zistiť, čo všetko sa v komunálnom odpade nachádza. Výsledky poslúžia na lepšiu argumentáciu pre zavádzanie modernizácie a nových riešení pre odpadové hospodárstvo.

V prvej analýze išlo o odpad z podnikov, ďalšie sa budú sústrediť na čierne nádoby na sídliskách i pri rodinných domoch.

„Druhú analýzu by sme chceli vykonať do konca roka. Všetko ale bude závisieť od toho, či nám to vývoj pandemickej situácie dovolí,“ povedala pre web mesta za útvar životného prostredia MsÚ Zuzana Čachová.