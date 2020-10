Ak to pandemické opatrenia dovolia, trenčianske cintoríny budú otvorené dlhšie

Trenčianske cintoríny budú do 4. novembra otvorené dlhšie. Správca mestských cintorínov zabezpečil ich sprístupnenie od 7.00 do 20.00 h.

19. okt 2020 o 13:21 TASR

Ako informovalo mesto Trenčín na svojej webovej stránke, vstup na cintoríny bude možný len s rúškom za dodržania dvojmetrových rozstupov.

Pri všetkých mestských cintorínoch bude umiestnený jeden veľkoobjemový kontajner navyše.

"Vzhľadom na nepredvídateľnú situácii so šírením ochorenia COVID-19 môžu byť podmienky krízovým štábom SR, prípadne vládou SR zmenené," informuje radnica.

Ak to epidemiologická situácia dovolí, pre návštevníkov a nájomcov hrobových miest bude kancelária správy pohrebísk v dome smútku na sídlisku Juh na Saratovskej ulici k dispozícii od 24. októbra do 4. novembra od 9.00 do 17.00 h.