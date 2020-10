FOTO: V Soblahove znečistili potok. Voda sa zafarbila doružova

V obci chýba kanalizácia, podľa starostu nie sú peniaze.

17. okt 2020 o 5:25 Erik Stopka

SOBLAHOV. V obci Soblahov pri Trenčíne neznámy páchateľ cez víkend znečistil miestny potok. Vylial do neho pravdepodobne väčšie množstvo tekutiny, ktorá vodu zafarbila do ružového odtieňa. Slovenská inšpekcia životného prostredia tvrdí, že žiadne oznámenie v súvislosti so znečistením potoka neeviduje, prípad však už rieši krajská polícia.

Išlo pravdepodobne o chemickú látku

K udalosti v Soblahove došlo v sobotu 10. októbra v popoludňajších hodinách.