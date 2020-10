Boris Drienka? Ten je možno až nebrániteľný, uznáva kapitán Spartaka Peter Vrábel

V 48 rokoch stále patrí medzi najlepších stopérov v VI. lige. Pod patronátom Petra Vrábela je Horná Streda na druhom mieste tabuľky VI. ligy, čo čakal iba málokto. Bez pochyby ho možno označiť za osobnosť jesene.

15. okt 2020 o 12:52 Martin Jurčo

Horná Streda prezimuje na druhej priečke, čo možno považovať za prekvapenia. Ako ste vnímali prvú „tretinu“ súťažného ročníka?

Predchádzajúci ročník, ktorý ukončila pandémia, sme sa pohybovali v spodnej časti tabuľky. Predvádzali sme však dobrý futbal. Nie vždy sme solídne výkony dokázali pretaviť do bodového zisku.

V aktuálnej sezóne sme zaujímavý herný prejav dokázali skĺbiť s bodmi. Preto nepovažujem naše postavenie v tabuľke za veľké prekvapenie. Na druhej strane, veľakrát sú výsledky tesné. Rozhoduje jedna chyba a jeden gól. Súťaž je kvalitná a vyrovnaná.

Postavenie v tabuľke pripisujem aj tomu, že sme dobre vystužili káder. Odišiel nám síce top strelec Stefan Nikolič, ale pribudli mená ako Erik Miklovič, ktorý pôsobil v Novom Meste nad Váhom, či kvalitný Jakub Prosňanský.

Teší ma, že robíme dobré meno sebe, klubu aj obci. Bodaj by nám to vydržalo aj do budúcna.

Musela však prísť nejaká zmena. Čo ste urobili inak?

Veľa robí otázka psychiky. Predchádzajúci ročník sme hrali pohľadný a kombinačný futbal. Lenže prišla prvá, druhá, tretia prehra a šli sme psychicky dole.

Teraz sme začali veľmi dobre. Vyhrali sme v Trenčianskych Stankovciach 5:1. Následne doma porazili silnú Bošácu o gól. Mali sme šesť bodov a hneď sa nám lepšie hralo.

V kabíne máte dvojicu bulharských hráčov. O Balkáncoch sa hovorí, že sú horkokrvní. Platí to aj o tých vašich?