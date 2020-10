Pribudlo rekordných 1929 pozitívne testovaných, 162 z nich je z Trenčianskeho kraja

Slovensko dosiahlo ďalšie dva rekordy, pribudlo 1 929 pozitívne testovaných na koronavírus pri 12 502 testoch.

15. okt 2020 o 10:42 SITA

REGIÓN. Na sociálnej sieti to uviedol predseda vlády Igor Matovič. Upozornil, že je to naďalej dramatický rast, a to 63 % voči minulému týždňu.



V nemocniciach je hospitalizovaných 509 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 424 z nich. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) je 18 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 49 pacientov. Vyliečilo sa ďalších 217 ľudí. Na sociálnej sieti o tom informovalo Ministerstvo zdravotníctva SR.

Najviac pozitívnych prípadov bolo v Žilinskom kraji, potvrdili tam 523 prípadov. Pozitívny výsledok testov malo 451 ľudí v Prešovskom kraji, 236 v Trnavskom a 211 v Košickom. Trenčiansky kraj má 162 prípadov, Banskobystrický 139, Bratislavský 127 a Nitriansky 80. Je medzi nimi 1 045 žien a 884 mužov, sú vo veku od niekoľkých mesiacov do 99 rokov.

Celkový počet pozitívne testovaných ľudí na Slovensku je doteraz 24 225, vyliečilo sa celkovo 6 926 ľudí. Počet potvrdených úmrtí na pľúcnu formu COVID-19 je 71. Aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku aktuálne 17 228. Od začiatku vypuknutia ochorenia sa u nás urobilo 580 235 laboratórnych testov.