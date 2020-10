VIII. LIGA: Potupná prehra Hôrky s Čachticami, zápas v Košariskách bude mať pravdepodobne dohru na ŠTK

Prehľad výsledkov VIII. líg.

12. okt 2020 o 11:44 Martin Jurčo

VIII. NM

Hrachovište – Bzince 2:1 (2:0)

Do zápasu lepšie vstúpili domáci. Hostí nepúšťali takmer do žiadnej šance. Napriek tomu druhú vážnejšiu príležitosť mali práve hostia, keď sa do samostatného úniku rútil Herák. Od toho momentu sa hralo už iba na jednu bránu. V 25. min šli domáci do vedenia, keď Vašek lobom prekonal brankára. V 27. min po rohovom kope brankár loptu vyrazil pred seba a Staňák ju doklepol do siete. Cez prestávku tréner hostí povzbudzoval svojich hráčov, aby zvýšili aktivitu v strede poľa.

