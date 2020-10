VI. LIGA: Kartový a penaltový mariáš v T. Lúke, bierovským hrdinom T. Sivák

Prehľad výsledkov VI. ligy.

12. okt 2020 o 11:26 Martin Jurčo

Očkov – Opatová 4:1 (1:0)

Domáci začali kombinačne. V 22. minúte po krásnej kolmej prihrávke od Olivera Oravca sa ocitol sám pred brankárom Rechtorík a rutinérsky otvoril skóre. Do konca prvého polčasu si ockov ešte vypracoval niekoľko sľubných šancí, no ostali nevyužité. Druhý polčas začal Očkov vlažnejšie, čo vyústilo do standardky Opatovej, z ktorej Adamec trafil nádherne šibenicu domácej brány. Gól, ktorý sa vidí len zriedka, znamenal vyrovnanie. Do druhého polčasu nastúpil aj kanonier Ščepko a pár minút po vyrovnávajúcom góle znova priklonil misky váh na stranu domácich. Útoky sa valili na bránu hostí. Po jednom z nich bol v šanci skopnutý kapitán domácich Hikel a svoj výborný výkon potvrdil upokojujúcim tretím gólom Rechtorik. Svoj čuch na góly ešte ukázal Ščepko, keď krásne obhodil hosťujúceho brankára a za 45 minút stihol dať dva dôležité góly. Dobrým výkonom sa predviedol aj hlavný rozhodca Kubica, ktorý rozhodovaním prispel k pokojnému priebehu stretnutia.

Článok pokračuje pod video reklamou

Napísali sme