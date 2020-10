FOTO: Ukončili rekonštrukciu úseku cesty medzi Novým Mestom nad Váhom a Myjavou

Trinásť mesiacov trvala rekonštrukcia úseku cesty II/581 medzi Novým Mestom nad Váhom a Myjavou.

12. okt 2020 o 10:47 SITA

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM/MYJAVA. Trinásť mesiacov trvala rekonštrukcia úseku cesty II/581 medzi Novým Mestom nad Váhom a Myjavou, na financovanie ktorej Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) využil dotačné prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Ako informovala Lenka Kukučková z tlačového oddelenia Úradu TSK, modernizácia 1 245 metrov dlhého úseku si vyžiadala viac ako 2,2 milióna eur.

Stavbári až na 85 percentách vozovky vymenili celú konštrukciu do približne poldruhametrovej hĺbky. "Táto cesta má trochu iné parametre, je širšia o 40 centimetrov a na každej strane pribudla polmetrová spevnená krajnica, čím sa stala bezpečnejšou," povedal počas odovzdania stavby do užívania predseda TSK Jaroslav Baška.



Zmodernizovaný úsek má kvalitný odvodňovací systém, nové zvodidlá a predovšetkým mikropilótovú stenu v najviac zaťaženej časti cesty. „Projekt sme zrealizovali v súlade s projektovou dokumentáciou, bez akýchkoľvek vád a nedorobkov. Naši zamestnanci pracovali nepretržite aj počas víkendov, sviatkov či prvej vlny pandémie a za dodržania bezpečnostných opatrení," zhodnotil hlavný manažér stavby Marek Štancel.



Úsek cesty medzi Novým Mestom nad Váhom a Myjavou je prvým zo štvorice cestných úsekov rekonštruovaných za pomoci financií z IROP-u, ktorý bol odovzdaný do užívania. Aktuálne pokračujú práce na úsekoch Považská Bystrica - Domaniža, Trenčianska Teplá - Dežerice a Partizánske - Hradište.

