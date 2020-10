FOTO: Starú mestskú záhradu v srdci mesta sprístupnili verejnosti i cez víkend

Pôvodne zanedbaný priestor v srdci Trenčína sa postupne zmenil na dejisko kultúrnych podujatí, divadielok pre deti či prednášok.

11. okt 2020 o 18:59 TASR

TRENČÍN. Pôvodne zanedbaný priestor v srdci Trenčína sa postupne zmenil na dejisko kultúrnych podujatí, divadielok pre deti či prednášok. Záhradu Centra pre rodinu mohli v sobotu záujemcovia navštíviť i v rámci Víkendu otvorených parkov a záhrad.

Záhrada Centra pre rodinu sa nachádza v tesnom dotyku s kultúrnou pamiatkou Farské schody, ktoré sú prístupovou cestou k Trenčianskemu hradu. Ide o starú mestskú záhradu, ktorá je súčasťou domu postaveného v 18. storočí. V objekte v súčasnosti sídli Centrum pre rodinu, zastrešujúce kreatívnych, aktívnych ľudí a dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli venovať svoj čas a talenty podpore rodín.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prečítajte si aj Bošácke kopanice mali pri podpise Clevelandskej dohody zástupcu Čítajte

Záhrada už prešla čiastočnou obnovou. "Naša záhrada má zvláštne čaro, pretože je obkolesená z jednej strany i zhora hradbami, zároveň ju máme teraz cez jeseň krásnu listnatú a farebnú. Je to veľmi pekný pohľad," priblížila dobrovoľníčka Marika Hatalová.

Priestor je otvorený i mimo podujatia, počas pracovného týždňa podľa nej až do 18.00 h. "Chodia sem väčšinou okoloidúci turisti alebo študenti, ktorí idú do školy, strávia tu nejaký čas alebo potom mamičky s deťmi. Môžu si u nás posedieť, porozprávať sa, zahrať si hry, za dobrovoľný príspevok si aj nejakú kávičku objednať," spomenula dobrovoľníčka.

Starú mestskú záhradu navštívila Monika, ktorá využila i možnosť tvorivých dielní. "Prišla som sem preto, lebo to patrí k žene - tvoriť, mám potrebu niečo robiť. Oslovilo ma doniesť si do domu niečo pekné, čo som vytvorila pre moje potešenie a potešenie druhých," priblížila. Monika do záhrady podľa svojich slov prišla po prvý raz a očarila ju tak, že jej návšteva určite nebude poslednou.