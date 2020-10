TRENČÍN: Organizátorov festivalu Sám na javisku nezastavila ani pandémia

Aj napriek obmedzeniam súvisiacim s pandémiou koronavírusu sa budúci týždeň uskutoční v Trenčíne tradičný divadelný festival jedného herca Sám na javisku. Od stredy 14.

10. okt 2020 o 10:10 SITA

Lukáš Latinák má zvedavé okále. No na nakúkanie ich vraj nikdy nepoužil, pretože je slušný chlapec. (Zdroj: Judita Čermáková)

TRENČÍN. Aj napriek obmedzeniam súvisiacim s pandémiou koronavírusu sa budúci týždeň uskutoční v Trenčíne tradičný divadelný festival jedného herca Sám na javisku. Od stredy 14. októbra sa popri hercoch z Belgicka, Poľska či Slovinska predstavia na 26. ročníku festivalu známe tváre slovenskej divadelnej scény Juraj Kukura a Lukáš Latinák.

Môže vás zaujať Storočné opatovské kroje uvidíte vo finále televíznej šou Čítajte

Organizátori festivalu z občianskeho združenia Kolomaž mienia počas festivalu dodržať všetky opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva. „Tie umožňujú organizovať kultúrne podujatia s kapacitou maximálne 50 osôb, vrátane účinkujúcich a organizátorov, čo znamená, že kapacita v hľadisku bude obmedzená,” upozornil manažér festivalu Juraj Benda. Pripomenul, že program podujatia je rozdelený do piatich festivalových dní a všetky predstavenia sa uskutočnia v priestoroch kina Hviezda a Prvej komornej divadelnej scény.



Riaditeľ festivalu Kamil Bystrický priznal, že zorganizovať podujatie v čase pandémie nebolo jednoduché. „Ešte minulý týždeň bolo zrušenie celého programu na spadnutie a do poslednej chvíle sme nevedeli, ktorí účinkujúci sa budú môcť festivalu zúčastniť. V podstate sa ešte môže veľa vecí zmeniť,” poznamenal Bystrický. Program bol nakoniec oklieštený o niekoľko sprievodných hudobných podujatí a dve divadelné predstavenia.



Medzinárodný divadelný festival jedného herca Sám na javisku sa organizuje v Trenčíne od roku 1995. Poskytuje priestor na prezentáciu domácich a zahraničných divadelných produkcií. V minulosti sa na ňom zúčastnili známe mená zo slovenských a českých divadiel, ako Jiřina Bohdalová, Karel Roden, Jaroslav Dušek, Ladislav Chudík, Milka Zimková či Marián Labuda. Od roku 2005 organizuje festival občianske združenie Kolomaž. V poradí 26. ročník festivalu Sám na javisku potrvá do 18. októbra.