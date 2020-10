FOTO: Na hornú terasu južného opevnenia osadili repliku stredovekej zbrane

Na území Horného Uhorska používali trebuchet počas celého stredoveku.

8. okt 2020 o 9:28 Erik Stopka

TRENČÍN. Do priestorov južného opevnenia Trenčianskeho hradu umiestnili v uplynulých dňoch repliku stredovekej obliehacej zbrane, trebuchetu. Jej výroba trvala študentom Strednej odbornej školy (SOŠ) v Považskej Bystrici asi mesiac a je symbolickým artefaktom projektu TreBuCHET (Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície), v rámci ktorého zhotoviteľ v tomto roku dokončil rekonštrukciu samotného južného opevnenia. Zbraň váži asi tonu a je funkčná, čo otestovali aj v deň jej inštalácie.

Strieľali aj mŕtve zvieratá

Trebuchet používali stredoveké vojská k dobývaniu opevnených miest, hradov, respektíve k ich samotnému ničeniu. Zbraň bola podľa zástupcu riaditeľa Trenčianskeho múzea Tomáša Michalíka veľmi dômyselnou, no o jej používaní na Trenčianskom hrade nie sú žiadne hodnoverné písomné záznamy a pramene.

Článok pokračuje pod video reklamou

V minulosti sme písali Južné opevnenie Trenčianskeho hradu čoskoro sprístupnia Čítajte

„Vieme, že sa používali počas celého stredoveku na území Horného Uhorska. Fungovali na princípe katapultu. V praxi sa vymrští rameno a to vystrelí projektil, ktorého úlohou bolo ničiť. Ako projektily sa spravila používali kamenné gule alebo neopracované kamene, no existujú záznamy, že sa používali aj rôzne mŕtve zvieratá, hlavy ľudských nepriateľov, či dokonca aj exkrementy,“ prekvapil Michalík.

Príležitostne zo zbrane vystrelia

Model trebuchetu zhotovili študenti považskobystrickej SOŠ, konkrétne študenti učebného odboru stolár pod odborným dozorom majstra odborného výcviku Romana Suchára. Ako priblížil, zhotovenie repliky trvalo asi mesiac.

„Z pohľadu času to nebola nejako náročná práca, ale náročná bola z hľadiska domyslenia, aby naozaj strieľala, pretože predlohu som robil iba z videí a historických filmov,“ povedal.

Replika stredovekej zbrane má dĺžku štyri metre, široká je 2,6 metra a s vysunutým ramenom má na samom vrchu až šesť metrov. Na jej výrobu použili smrekové drevo. Ako však Roman Suchár upozornil, pôvodné trebuchety boli väčšie ako v tomto roku zhotovená replika. „Ramená mali aj osem metrov a strieľať dokázali až 50 kilogramové závažia. Ten náš má dostrel 65 metrov s päťkilogramovým závažím – medicinbalom,“ vysvetlil majster odborného výcviku.

Riaditeľ SOŠ v Považskej Bystrici Ján Kunovský tvrdí, že novinka na hrad pritiahne turistov a bude aj jeho ozdobou. Žiaci robili všetky stolárske práce – opracovávali drevo, rezali, natierali, pri stavaní spolupracovali aj so stolárskymi odbormi našej školy. Je to plne funkčné dielo, ktoré sa hodí do tohto prostredia,“ povedal.

Podľa Trenčianskeho múzea, ktoré hrad spravuje má replika zbrane návštevníkov pomyselne preniesť do obdobia neskorého stredoveku. Ako strieľa si budú môcť na vlastné oči pozrieť počas vybraných podujatí.