Finančnú pomoc od štátu chce ilavská radnica využiť na opravy miestnych komunikácií

Návratnú štátnu finančnú pomoc kompenzujúcu výpadok dane z príjmov fyzických osôb v dôsledku koronakrízy chcú využiť aj v Ilave.

6. okt 2020 o 9:57 SITA

ILAVA 6. októbra (SITA) - Návratnú štátnu finančnú pomoc kompenzujúcu výpadok dane z príjmov fyzických osôb v dôsledku koronakrízy chcú využiť aj v Ilave. Podanie žiadosti o bezúročnú pôžičku vo výške 122 783 eur odsúhlasili poslanci mestského zastupiteľstva.



Finančná pomoc je určená na vykrytie samosprávnych funkcií mesta, pričom musí byť použitá do konca roka 2020. V zmysle schválených podmienok sa pôžička spláca v štyroch rovnomerných ročných splátkach v období rokov 2024 - 2027 a umožnené je aj predčasné splatenie celej istiny.



Štátnu bezúročnú pôžičku plánuje ilavská samospráva využiť na úpravy ciest a chodníkov. "Tento rok už máme za sebou jednu etapu rekonštrukcií, návratnú finančnú pomoc od štátu mienime použiť na druhú etapu. Verejné obstarávanie na úpravu asfaltového povrchu štyroch úsekov chodníkov a dvoch úsekov ciest sa už uskutočnilo, v závislosti od počasia by sa samotné stavebné práce mali uskutočniť v priebehu októbra a novembra," priblížil zámery radnice primátor Viktor Wiedermann.



Vláda vyhradila na poskytnutie bezúročných pôžičiek samosprávam takmer 200 miliónov eur. Pôžičky sa budú poskytovať na základe žiadosti obce alebo vyššieho územného celku maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 podľa prognózy MF SR z júna 2020.