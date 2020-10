Smrteľných nehôd na krajských cestách pribúda

Uplynulý týždeň pribudli do štatistík nehodovosti na cestách Trenčianskeho kraja dve smrteľné nehody.

Uplynulý týždeň pribudli do štatistík nehodovosti na cestách Trenčianskeho kraja dve smrteľné nehody. Počet tohtoročných obetí tak stúpol už na 25, čo je viac ako za celý uplynulý rok, keď na krajských cestách vyhaslo 24 ľudských životov. Podľa informácií z odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru je medzi tohtoročnými obeťami šesť motocyklistov, traja cyklisti a jeden chodec.



Počet nehôd na cestách Trenčianskeho kraja je pritom v porovnaní s rokom 2019 nižší. Kým vlani za prvých 40 kalendárnych týždňov polícia evidovala 1 007 dopravných nehôd, v tomto roku ich v porovnateľnom období zaznamenala 824, čo je pokles o 183 nehôd. Dôsledky sú však podstatne tragickejšie, keďže v priemere každá 33 nehoda má prívlastok smrteľná.



Pri oboch tragických nehodách z minulého týždňa vyhasli životy nevinných žien. Na ceste medzi Dubnicou nad Váhom a Ilavou zomrela 28. septembra 78-ročná spolujazdkyňa z vozidla Opel Astra, do ktorého čelne vrazil so Škodou Fabia 54-ročný vodič. Podobný priebeh mala aj nehoda z 2. októbra na ceste medzi Novým Mestom nad Váhom a Čachticami, kde za volantom zomrela 42-ročná vodička Fiatu Punto. Oproti jazdiaci 45-ročný vodič na Nissane X-Trail po šmyku prešiel do protismeru a čelná zrážka mala fatálne následky. Vinník nehody putuje do väzby, pri dychovej skúške na alkohol mu totiž polícia namerala 0,77 mg/l, čo je 1,6 promile.