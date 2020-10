VI. LIGY: Ľuborča sa odlepila z dna, famózny obrat H. Súče, zvláštny záver v Bošáci

Prehľad výsledkov VI. ligy.

5. okt 2020 o 12:20 Martin Jurčo

Ľuborča – Tr. Jastrabie 3:0 kontumačne

Hostia na zápas nevycestovali.

Veľké Bierovce/Opatovce – Záblatie 2:2 (0:1)

V 40. sekunde hostia išli do vedenia 0:1, keď rohový kop využil volejom nechytateľne Kováčik. V 10. min. predĺžil loptu Pav. Bulko na A. Moravčíka, ale obrana jeho pokus zblokovala na roh. V 13. min. roh domácich, no M. Sivák hlavou prestrelil bránu. V 16. min. navrátilec v drese hostí D. Žabár zakončil, no tesne nad. V 20. min. zasiahol po dobrom rohu od Pav. Bulka J. Kovalik.

