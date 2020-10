FOTO: Pri železničnej stanici v Zlatovciach postavia veľké bezplatné parkovisko

Mesto zaplatí Železniciam necelých 400 eur ročne, pričom doba prenájmu je na 15 rokov s možnosťou predĺženia zmluvy po vzájomnej dohode o ďalších päť rokov.

9. okt 2020 o 8:40 Andrej Luprich

TRENČÍN. Mesto postaví nové záchytné parkovisko pri železničnej stanici v Zlatovciach.

So Železnicami SR podpísala radnica nájomnú zmluvu na takmer 1700 metrov štvorcových.

Mesto zaplatí necelých 400 eur ročne, pričom doba prenájmu je na 15 rokov s možnosťou predĺženia zmluvy po vzájomnej dohode o ďalších päť rokov.

„Cieľom výstavby je zvýšenie atraktivity a kultúry parkovania cestujúcej verejnosti, skvalitnenie služieb súvisiacich s parkovaním, zvýšenie bezpečnosti poskytovaných služieb, zlepšenie a doplnenie dostupnosti dopravnej infraštruktúry,“ uvádza sa v nájomnej zmluve.

Článok pokračuje pod video reklamou

Po dokončení výstavby bude mesto zabezpečovať údržbu a správu parkoviska na vlastné náklady, avšak bez oprávnenia vyberať platby za dočasné parkovanie vozidiel na týchto pozemkoch.

Parkoviská na všetkých svetových stranách

Podľa hovorkyne mesta Trenčín Eriky Ságovej počíta mesto s výstavbou po tom, ako prebehnú povoľovacie procesy.

Súvisiaci článok Na trenčianskych sídliskách Juh a Sihoť 3 a 4 sa už za parkovanie platí Čítajte

„Zatiaľ sme v prípravnej fáze, výstavba sa bude môcť začať najskôr v druhej polovici roka 2021. Na záchytnom parkovisku chceme vybudovať 50 parkovacích miest,“ povedala s tým, že predpokladané náklady sú vo výške približne 175-tisíc eur.

Mesto chystá vybudovanie aj ďalších záchytných parkovísk. Postaviť by ich mali na ulici Pred Poľom pri kruhovom objazde ako záchytné parkovisko „Sever“ a na Biskupickej ulici pri novom cestnom moste ako záchytné parkovisko „Juh“.

„Ako záchytné parkovisko „Východ“ môže slúžiť Východná ulica s cca 300 bezplatnými parkovacími miestami.

Uvažujeme aj o záchytnom parkovisku „Západ“, pravdepodobne niekde v blízkosti priemyselného parku,“ dodala Ságová.

Bezplatné záchytné parkovisko v centre mesta v okolí krytej plavárne na Mládežníckej ulici s kapacitou 240 miest zostáva zatiaľ v nezmenenom režime.

Symbolické ceny

Prenájom pozemkov v okolí železničných staníc ponúkol prepravca viacerým samosprávam ešte minulý rok v lete.

„Tieto priestory ponúkame za veľmi symbolické ceny. Ide o verejnoprospešný účel, v podstate ide len o výšku miestnej dane z nehnuteľností.

Súvisiaci článok Kolobežkári v Trenčíne podliehajú kritike Čítajte

Aj takýmto spôsobom chceme osloviť samosprávy na celom Slovensku, aby tieto príležitosti využívali, oslovovali nás. Určite budeme súčinní pri ich prenájme,“ povedal v tom čase riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Juraj Tkáč.

Samosprávy podľa neho tieto plochy mohli zhodnotiť a následne aj zveľadiť. Železnice spolu rozposlali viac ako tristo ponúk pre konkrétne samosprávy, odozva však nebola taká, akú očakávali. V kraji evidovali záujem len zo strany niekoľkých samospráv.

Novomestský primátor zmluvu skritizoval

Vybudovať pri železničnej stanici parkovisko a autobusovú stanicu chceli pred časom v Novom Meste nad Váhom.

Návrh zmluvy zo strany Železníc SR bol však podľa primátora Nového Mesta nad Váhom Jozefa Trstenského neprijateľný.

„Zmluva je vypracovaná jednostranne v prospech prenajímateľa a všetky povinnosti sú na strane nájomcu. Prekáža mi napríklad stanovená doba prenájmu, ďalšia vec, ktorá mi prekáža, je, že na týchto pozemkoch nemôžeme vyberať parkovné,“ povedal minulý rok Trstenský.

Podľa neho je v zmluve navyše klauzula o výpovednej lehote.

„Je tam šesť alebo dvanásť mesiacov, v rámci ktorých môžu železnice jednostranne zmluvu vypovedať. Peniaze, ktoré by sme tam investovali do vybudovania parkoviska, by sa nám tak nikdy nevrátili,“ skonštatoval Trstenský.