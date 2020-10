Komisia vo Veľkej Hradnej očakáva vysokú účasť, atmosféra je pokojná

Spomedzi dvoch kandidátov si v sobotňajších doplňujúcich voľbách vyberajú svojho starostu obyvatelia obce Veľká Hradná v okrese Trenčín.

3. okt 2020 o 13:14 TASR

VEĽKÁ HRADNÁ. Podľa predsedníčky tamojšej volebnej komisie Juliany Apolenovej je atmosféra zatiaľ pokojná, očakávajú vysokú účasť.

"Ľudia chodia zatiaľ dosť. Aj minulé voľby prišlo viac ako 70 percent voličov," zhodnotila Apolenová.

V súvislosti s pandémiou nového koronavírusu museli vo volebnej miestnosti zabezpečiť dezinfekciu aj teplomery. "Môžu tu byť naraz len dvaja ľudia, je to trošku zložitejšie, ale nič hrozné," priblížila predsedníčka komisie.

Vybrať si starostu prišla aj volička Mária. "Chcem, aby bolo lepšie v dedine. Aby sa čosi robilo, aby sa robila kanalizácia a všetko, čo treba. K voľbám chodíme pravidelne. Pandémia to vôbec neovplyvnila, musíme sa s tým naučiť žiť," skonštatovala.

V sobotu si v 48 obciach volia starostu či poslancov, v niektorých obciach voliči vyberajú svojich favoritov do oboch funkcií. Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sprevádzajú prísne protiepidemické opatrenia. Za ich nedodržanie hrozia sankcie. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h. Z volieb má vzísť 33 starostov a 28 poslancov.