Radnica tesne pred vyhlásením tendra na autobusového dopravcu navýšila jeho hodnotu

Predpokladaná hodnota desaťročnej zákazky na poskytovanie služieb v autobusovej doprave v Trenčíne bude nakoniec 53 700 000 eur bez DPH.

2. okt 2020 o 11:29 SITA

TRENČÍN 2. októbra (SITA) - Predpokladaná hodnota desaťročnej zákazky na poskytovanie služieb v autobusovej doprave v Trenčíne bude nakoniec 53 700 000 eur bez DPH. Je to o takmer 19 miliónov eur viac, ako sa uvádzalo v predbežnom oznámení zverejnenom vo Vestníku verejného obstarávania vlani v auguste. Zmenu v zámere vyhlásenia verejného obstarávania odsúhlasili poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva.



V Trenčíne aktuálne zabezpečuje prevádzku MHD akciová spoločnosť Slovenská autobusová doprava Trenčín, pričom zmluva s ňou vyprší 31. augusta 2022. Podľa predložených podkladov je dopravná obslužnosť zabezpečovaná 42 autobusmi, z toho piatimi záložnými, pričom autobusy ročne najazdia približne 2 milióny kilometrov. V trenčianskej MHD za posledné roky zaznamenali nárast počtu cestujúcich, v roku 2018 bolo celkovo prepravených takmer 5,5 milióna cestujúcich.



Zložitý tender na obstaranie nového dopravcu pripravuje odborná skupina už viac ako rok, zámer vyhlásiť verejné obstarávanie odklepli poslanci na júnovom rokovaní mestského zastupiteľstva. O tri mesiace však bola radnica nútená revidovať predpokladanú hodnotu zákazky. Podľa vedúcej právneho útvaru Mestského úradu v Trenčíne Kataríny Mrázovej je hlavným dôvodom navýšenia hodnoty zákazky fakt, že nie je možné v budúcnosti vylúčiť potrebu výraznejšej úpravy aktuálnych cestovných poriadkov.



"Z týchto dôvodov bolo potrebné zmluvne upraviť právo mesta znížiť alebo navýšiť východiskový rozsah výkonových kilometrov v priebehu trvania zmluvy, a to najviac o 10 percent. V zmysle zákona o verejnom obstarávaní je ale potrebné hypoteticky navýšený rozsah výkonov započítať do predpokladanej hodnoty zákazky," zdôvodnila návrh Mrázová.



Ďalšími dôvodmi navýšenia hodnoty zákazky sú očakávaná ekologizácia autobusov ako aj rozhodnutie preplácať namiesto tarifných takzvané výkonové kilometre, do ktorých sa započítavajú aj presuny autobusu zo spoja na spoj v priebehu dňa. Celkový rozsah desaťročnej zmluvy vrátane následnej trojročnej opcie bol stanovený na 29 684 200 výkonových kilometrov.