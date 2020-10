Anulovanie sezóny? Mohli by sme prísť o jednu generáciu hokejistov, hovorí Radivojevič

Nedostatok finančných prostriedkov a neistota. Športový riaditeľ Dukly Trenčín Branko Radivojevič zažíva nezávideniahodné chvíle. Napriek tomu sa snaží byť optimistický a verí, že sa tiposligový ročník odohrá kompletný.

1. okt 2020 o 16:10 Martin Jurčo

Sezóna sa začne bez divákov. Ako vnímate tento fakt?

Vidíme, aká je situácia. Nikto netušil, s akými problémami sa budeme v októbri potýkať. Leto bolo lepšie. Každý sa už dostával do normálneho života. Mysleli sme si, že všetko bude oveľa pozitívnejšie. Nevedeli sme si predstaviť prázdne tribúny. Dnes sme radi, že vôbec môžeme hrať aj za aktuálnych podmienok. Nie je to ideálne, no musíme sa prispôsobiť. Zostáva nám dúfať v kompenzácie zo strany štátu. V súčasnom režime môžeme fungovať možno dva až tri mesiace.

Aká suma zo strany štátu by vám pomohla?

Ťažko ju presne vyčísliť. Najvýraznejšou položkou sú výplaty hráčov. V hre je kompenzácia strát ešte z uplynulej sezóny na vykrytie strát. Dôležitú rolu hrajú aj čísla z predminulého ročníka. Verím tomu, že nám na účet príde čiastka, ktorá pomôže prežiť.

Nechcem hovoriť o konkrétnych číslach.

Krízový štáb v prvých vyjadreniach hovoril o absolútnom stopnutí športových podujatí. Nepodliehali ste panike?