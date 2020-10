Trenčín sa s nováčikom 4. ligy vytrápil. Rozhodol Kadák

AS Trenčín zvíťazil v 3. kole Slovnaft Cupu.

1. okt 2020 o 7:32 (tn)

Radimov – Trenčín 1:2 (0:0)

V treťom kole Slovnaft Cupu vycestoval AS Trenčín na Záhorie. Súperom mu bol nováčik IV. ligy Severozápad a zároveň líder súťaže z Radimova. Domáci celý zápas odohrali v obrannom bloku. Šance sa rodili ťažko.

Až v 65. minúte trafil brvno striedajúci Ikoba a pozorný Kadák ju poslal do siete. Odpoveď prišla okamžite po rozohrávke. Šebesta využil ustupujúcu obranu a strelou k tyči nedal Šemrincovi žiadnu šancu. V 77. min v neprehľadnej situácií poslal loptu do siete Kadák. Vyrovnať mohol Drápal, ale Šemrinec jeho gólovú strelu zneškodnil. V samom závere Tučný mohol pridať tretí gól AS, ale trafil iba gólamna.

Góly: 66. Šebesta - 65. Kadák, 77. Kadák, Žlté karty: 14. Šefčovič, 62. Šebesta, 88. Včelka - 80. Ikoba, Červená karta: 89. Šefčovič (druhý ŽK). Rozhodovali | Marsal – Roszbeck, Tokoš, 420 divákov.

AS Trenčín: Šemrinec - Slávik, Šulek, Kapuadi, Pirinen - El Mahdioui - Corryn (56. Zubairu), Kadák - Roguljič, Čatakovič (56. Ikoba), Ghali (76. Tučný)