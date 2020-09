Zrušené sú plavecké kurzy, sauny na plavárni aj využívanie ľadovej plochy na štadióne

Krízový štáb mesta Trenčín prijal opatrenia v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia Covid-19.

30. sep 2020 o 17:50 Erik Stopka

TRENČÍN. Krízový štáb mesta Trenčín dnes rozhodol o sprísnení opatrení v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia Covid-19. Po novom budú zatvorené všetky sauny na krytej plavárni, zrušené sú aj plavecké kurzy, s výnimkou tréningov profesionálnych športovcov.

Na Zimnom štadióne Pavla Demitru zrušili využívanie ľadovej plochy pre všetkých, okrem profesionálnych hokejistov a krasokorčuliarov. Mesto zároveň odporučilo riaditeľom základných škôl, aby telocvične neprenajímali tretím osobám na rekreačné športy. Školopovinným deťom pravdepodobne odpadnú hodiny telesnej výchovy.

Opatrenia po rokovaní mestského krízového štábu predstavil trenčiansky primátor Richard Rybníček. „Radšej niekoľkonásobne viac nahnevaných ľudí ako mŕtvych,“ zdôraznil v súvislosti s nadchádzajúcimi 45 dňami.

Kontrolovať chcú aj podniky

Prijaté opatrenia mestského krízového štábu sa istým spôsobom dotknú každého obyvateľa Trenčína bez ohľadu na jeho vek. Štáb okrem iného odporučil školám zrušenie všetkých športových a školských aktivít, rovnako ako súťaže medzi školami samotnými. V Trenčíne na 45 dní pozastavili aj činnosť centier voľného času, samospráva má v pláne kontrolovať aj uzatvorenie podnikov na svojom území do 22. hodiny, ako to nariadil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

„Okrem toho sme sa rozhodli, že zaktivizujeme karanténne miesto na Žabinského ulici v prípade, že by sa najmä ľudia bez domova dostali do problémov v rámci šírenia koronavírusu. Do tohto domčeka, ktorý sme využívali aj počas prvej vlny môžeme prijať dvanásť ľudí,“ priblížil Rybníček s tým, že úzka komunikácia bude prebiehať aj s riaditeľom Fakultnej nemocnice Trenčín Tomášom Janíkom.

Mesto má informovať o pozitívne testovaných ľuďoch bez domova, ktorí prišli do nemocnice nakazení, no bez príznakov ochorenia. Cieľom mesta je takýchto ľudí odchytiť a umiestniť ich do spomínaného karanténneho pracoviska.

„Aktivovali sme aj mód, že v prípade, ak by sa situácia dramaticky zmenila a nedajbože by sa mali zatvárať školy a škôlky, budeme pripravení pomôcť nemocnici a jej personálu so strážením ľudí. Zisťujeme, ktoré učiteľky by boli v tomto schopné pomôcť,“ poznamenal trenčiansky primátor.

Pripravených je sto lôžok

Stav trenčianskej fakultnej nemocnice na nadchádzajúce dni je podľa jej riaditeľa dobrý. Zo sto dostupných lôžok je 23 obsadených pacientmi s diagnostikovaným ochorením Covid-19

„Personálne, aj materiálne sme pripravení na zvládnutie druhej vlny, vývoj však môže byť rozličný. Preto sa chceme pripojiť k výzve primátora, aby sme spoločne dodržiavali základné opatrenia, aby sme boli ako nemocnica vyťažení čo možno najmenej,“ upozornil Tomáš Janík.

Dobrou správou podľa jeho slov je, že sa komunitné šírenie na nemocničných oddeleniach, ktoré boli v kontakte s ‘covid pacientmi‘ testami, nepotvrdilo. Kapacity veľkokapacitných odberných miest v Trenčíne sú vyťažené ani nie na polovicu svojich možností.

„Vyťažené sú na asi 30 až 40 percent. Denne priemerne odoberieme okolo sto sterov za plavárňou a asi 40 za areálom nemocnice,“ ozrejmil riaditeľ s tým, že vzorky dodnes vyhodnocuje súkromné laboratórium a nezmení sa to ani skôr ako za mesiac. Dôvodom je proces obstarávania zariadenia, ktoré nemocnici umožní odobraté vzorky vyhodnotiť vlastným laboratórnymi kapacitami.

Richard Rybníček na nadchádzajúce ťažké obdobie vyjadril miestnej fakultnej nemocnici podporu a zároveň vyzval ľudí, aby sa správali rozumne, ako počas tvrdých opatrení v marci a apríli tohto roka.

„Riaditeľovi držím palce, pretože má dostupných iba sto lôžok na celý región, a nie len pre mesto Trenčín. Zodpovednosť je to veľká a je na nás, aby sme robili v krajskom meste všetko pre to, aby sme lekárov a zdravotné sestry nezaťažovali,“ povedal primátor.

Príkladom pre ostatných chce ísť aj samotný trenčiansky mestský úrad. Ten, ako priblížil jeho prednosta Jaroslav Pagáč, uzavreli pre verejnosť.

„Keď príde klient s potrebou niečo vybaviť, musí zazvoniť a zamestnanec si ho ‘preberie.‘ Následne ho buď vybaví telefonicky alebo ho vezme do kancelárie, no vždy len po jednej osobe,“ vysvetlil.

Opatrenia prijali aj v súvislosti so samotnými zamestnancami.

„Spravili sme harmonogram, kde zamestnancov striedame v kanceláriách. Tam, kde sú viacerí sme ho spravili tak, aby boli rozdelení do skupín a jeden deň tu bola jedna skupina a druhý druhá skupina. Keby prišlo k tomu, že bude niekto z nich pozitívne testovaný, aspoň polovica úradu bude funkčná,“ skonštatoval Pagáč.