Do systému duálneho vzdelávania je v TSK zapojených 1340 stredoškolákov

30. sep 2020 o 13:54 TASR

Trenčín 30. septembra (TASR) - Na stredných školách v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) je v systéme duálneho vzdelávania v aktuálnom školskom roku zapojených 1340 študentov. Je to o 200 viac ako v minulom školskom roku.

Ako informovala vedúca oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu Úradu TSK Eva Žernovičová, v rámci duálneho vzdelávania má v školskom roku 2020/2021 učebnú zmluvu uzatvorenú takmer 380 prvákov.

"Tak ako v minulom školskom roku sú medzi prvákmi najzastúpenejšie odbory mechanik nastavovač (93), mechanik - mechatronik (55) a mechanik elektrotechnik (28). Čo sa týka ostatných ročníkov, učebnú zmluvu má v druhom ročníku podpísanú 445 študentov, v treťom 321 a vo štvrtom 203 študentov. Nebyť ochorenia COVID-19 predpokladáme, že by bol počet žiakov zapojených do duálneho vzdelávania ešte vyšší," uviedla Žernovičová s tým, že niektorí zamestnávatelia využili zákonnú možnosť a podpíšu učebnú zmluvu so žiakmi neskôr. Termín majú do konca januára 2021.

V TSK je do systému duálneho vzdelávania zapojených 24 stredných škôl a 154 firiem. V čase epidémie koronavírusu sa výchovno-vzdelávací proces v škole aj prevádzkovanie praxe u zamestnávateľa riadi usmerneniami Úradu verejného zdravotníctva SR, regionálnych úradov verejného zdravotníctva a usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.