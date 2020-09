Trenčiansky samosprávny kraj využije na investície 20-miliónovú štátnu pôžičku

Popri návratnej finančnej pomoci vo výške 5,5 milióna eur na vykrytie výpadkov príjmov z daní fyzických osôb využije Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) aj 20-miliónovú štátnu

30. sep 2020

TRENČÍN 30. septembra (SITA) - Popri návratnej finančnej pomoci vo výške 5,5 milióna eur na vykrytie výpadkov príjmov z daní fyzických osôb využije Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) aj 20-miliónovú štátnu bezúročnú pôžičku určenú na kapitálové investície. Jej prijatie odobrili na pondelkovom rokovaní zastupiteľstva krajskí poslanci.



TSK bude môcť čerpať financie z 20-miliónového balíka dvakrát ročne do 31. mája a 30. novembra v období rokov 2020 - 2022 na základe predloženej žiadosti najneskôr 30 dní pred poskytnutím. Podľa krajskými poslancami schváleného návrhu by si mal TSK budúci rok požičať 10 miliónov eur a v roku 2022 druhú polovicu vyhradeného finančného balíka. Splatnosť pôžičky je pritom rozvrhnutá do pravidelných ročných splátok počas desiatich rokov, pričom so splácaním začne kraj 30. novembra 2023.



Očakáva sa, že najväčšiu časť požičaných financií nasmeruje krajská samospráva do opráv a rekonštrukcií ciest, keďže napríklad z celkovej dĺžky 347 kilometrov ciest II. triedy je takmer 26 kilometrov ciest v nevyhovujúcom stave a bezmála 22 kilometrov ciest v havarijnom stave. "Financie bude možné čerpať nielen na rekonštrukcie regionálnych ciest či mostov, ale aj na opravy kultúrnych a sociálnych zariadení, na investície v oblasti zdravotníctva či vzdelávania," podotkol predseda TSK Jaroslav Baška.



Podľa jeho slov o konkrétnom použití návratných zdrojov financovania rozhodnú poslanci. "Plán priorít bol stanovený minulý rok a budeme určite vychádzať z aktuálne platného zásobníka investičných projektových zámerov, ktorý poslanci každoročne aktualizujú na novembrovom zastupiteľstve. Pôjde hlavne o také projekty, pre ktoré nie je možné získať finančné granty z eurofondov. Boli by sme zlí hospodári, ak by sme financie použili na projekty, pre ktoré možno žiadať podporu z Európskej únie," doplnil Baška.



Podobne ako v prípade kompenzačnej návratnej finančnej pomoci určenej pre všetky slovenské samosprávy, aj pred prijatím 20-miliónovej bezúročnej pôžičky musel TSK splniť určené limity zadlženosti. Po prijatí oboch bezúročných pôžičiek od štátu bude celková zadlženosť TSK na úrovni necelých 41 percent.