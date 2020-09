Mesto Myjava vypísalo 17-miliónový tender na komunálne služby

Mesto Myjava vyhlásilo verejné obstarávanie na dodávateľa komunálnych služieb na najbližších pätnásť rokov.

30. sep 2020 o 10:40 SITA

MYJAVA 30. septembra (SITA) - Mesto Myjava vyhlásilo verejné obstarávanie na dodávateľa komunálnych služieb na najbližších pätnásť rokov. Zákazka je rozdelená na tri časti a jej súhrnná hodnota dosahuje bezmála 17 miliónov eur bez DPH. Obálky so súťažnými ponukami by sa podľa zverejnených údajov vo Vestníku verejného obstarávania mali otvárať 23. októbra.



V súčasnosti má mesto zabezpečené komunálne služby prostredníctvom spoločnosti Brantner Slovakia, zmluva s ňou sa končí 31. októbra 2020. V zmysle aktuálnej legislatívy bola radnica povinná zákazku rozdeliť na viac častí, a tak teoreticky môžu byť noví dodávatelia na najbližšie 15-ročné obdobie až traja.



Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pri nakladaní s komunálnymi odpadmi, ďalej pri zabezpečení údržby miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, tiež pri správe a údržbe verejnej zelene vrátane cintorínov. Ako upozornila myjavská radnica, súčasťou komunálnych služieb bude aj zabezpečenie modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia a mestského rozhlasu so súčasným zabezpečením ich prevádzkovania. Vzhľadom ku kombinácii služieb a investičných prác bude uvedená služba zabezpečovaná formou koncesie.