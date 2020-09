Hokejová mládež v Trenčíne bude mať nové šatne

Trenčianska radnica investovala takmer 150-tisíc eur do rekonštrukcie mládežníckych šatní na Zimnom štadióne Pavla Demitru.

30. sep 2020 o 8:44 SITA

TRENČÍN 30. septembra (SITA) - Trenčianska radnica investovala takmer 150-tisíc eur do rekonštrukcie mládežníckych šatní na Zimnom štadióne Pavla Demitru. Ako informovala hovorkyňa mesta Erika Ságová, na tento účel využili v Trenčíne finančné prostriedky zo štátnej návratnej finančnej pomoci. Jej prijatie a použitie odsúhlasili poslanci ešte na augustovom rokovaní mestského zastupiteľstva.



Na zimnom štadióne sa rekonštruuje päť mládežníckych šatní vrátane ich sociálneho zázemia. "Stavebné úpravy sa začali demontážou dverných krídel, gumovej krytiny, búrali sa nesúdržné vrstvy podkladu podláh a tiež keramického obkladu a dlažby. Rekonštrukcia zahŕňa nové omietky, maľby, nátery a obklady. Obnovená bude aj ošetrovňa," priblížila rozsah prác Ságová s tým, že práce by mali trvať do konca novembra.



Mesto Trenčín patrilo k prvým samosprávam na Slovensku, ktoré využilo možnosť čerpania návratnej finančnej pomoci od štátu na vykrytie výpadku daní z príjmov fyzických osôb. Zo sumy 1,28 mil. eur sa poslanci rozhodli viac ako polovicu použiť na investície. Popri rekonštrukcii mládežníckych hokejových šatní sú peniaze vyhradené aj na rekonštrukciu Materskej školy (MŠ) Turkovej, na výmenu okien MŠ Halašu a opraviť by sa mala aj Javorinská ulica.