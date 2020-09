Chránime sa dostatočne? Máme prehľad o svojom tele?

Na odstraňovanie rizikových a neželaných znamienok sú vhodnejšie chladné mesiace. Pokožka sa hojí jednoduchšie, keďže nie je vystavená slnku, morskej či chlórovanej vode a poteniu.

30. sep 2020 o 0:00

Je prirodzené, že znamienka na tele pribúdajú. Neznamená to však, že musí ísť o rakovinu – takzvaný melanóm. Svoje znamienka však musíme poznať a sledovať, ako sa menia.

Dnes sú k dispozícii zdravotnícke prístroje, ktoré dokážu uvedené znamienka digitálne mapovať po celom tele, identifikovať a navrhovať lekárovi možnosti posúdenia znamienok k jeho konečnému rozhodnutiu. Lekár posúdi a zaradí znamienka ako bezproblémové, menej nebezpečné alebo viac nebezpečné. Navrhne spôsob liečby. Mapovaním znamienok celého tela si vytvoríte data bázu povrchu tela. Lekár vám po určitom čase urobí nové mapovanie, zaregistruje a vyhodnotí zmeny. V prípade potreby doporučí spôsob liečby. Lekára treba vyhľadať aj v prípade, keď znamienko zmenilo svoje rozmery, ohraničenie alebo farbu. Rizikové môžu byť tie, ktoré sú neohraničené alebo majú nepravidelný tvar a štruktúru. Nemali by svrbieť či bolieť, bez príčiny krvácať alebo vylučovať nejakú tekutinu. Problematické sú aj ranky, ktoré sa nezahoja v priebehu troch týždňov.

Pri slnení myslite na riziká škodlivých lúčov

Slnko nášmu telu dodáva vitamín D, ktorý potrebujeme pre fungovanie organizmu. Slnenie je preto zdravé a malo by byť súčasťou našich životov. Na druhej strane však všetkého priveľa škodí a pri opaľovaní to platí niekoľkonásobne. Slnečné lúče nám totiž môžu vážne uškodiť. K negatívnym dôsledkom patrí rýchlejšie starnutie kože, možný rozvoj rakoviny kože, poškodenie zraku. Aj preto treba k opaľovaniu pristupovať zodpovedne a opatrne a zohľadňovať aj to, aký sme fototyp.

Fototyp

To, ako na slnečné lúče reagujeme, závisí aj od fototypu našej pokožky. Na svete existuje celkovo 6 fototypov. V Európe, a teda aj u nás, sa vyskytujú štyri: keltský typ, Európan so svetlejšou pleťou, Európan s tmavšou pleťou, stredomorský typ.

Na slnečné žiarenie sú najcitlivejší ľudia keltského typu. Spravidla majú modré, prípadne hnedé oči, ryšavé alebo blond vlasy a nápadné pehy. „Pleť je nápadne svetlá, pri opaľovaní vždy sčervenie a nikdy nestmavne. Dĺžka pobytu na slnku bez spálenia kože je u nich len 5 až 10 minút,“ vysvetľuje Mgr. Daša Račková z Úradu verejného zdravotníctva. Len dvakrát dlhšie môže bez spálenia zotrvať na slnku druhý typ – Európan so svetlou pokožkou. Títo ľudia majú svetlé vlasy, modré alebo zelené oči a len o čosi tmavšiu pokožku, ako prvý typ. Po opaľovaní stmavne len málo a pomerne často sa lúpe. Tretí typ, Európan s tmavšou pleťou, už tmavne dobre a nikdy nesčervenie. „Ide o ľudí, ktorí majú sivé alebo hnedé oči, tmavoplavé až gaštanové vlasy a svetlohnedú pleť. Bez spálenia sa môžu opaľovať 20 až 30 minút,“ dodáva Mgr. Daša Račková. Na posledný typ, stredomorský, pôsobia slnečné lúče najlepšie – bez spálenia na slnku vydrží do 40 minút. „Títo ľudia majú tmavé oči, obyčajne hnedé až čierne vlasy a hnedú či olivovú pokožku. Opálenie je u nich rýchle, takmer nikdy nesčervenejú, ale vždy pigmentačne stmavnú,“ dodáva odborníčka.

Chráňte sa

Vzhľadom na to, aký sme fototyp, treba používať aj krém s ochranným faktorom. Práve od neho závisí, o koľko môže človek s daným fototypom svoj pobyt na slnku predĺžiť. Pri vysokom UV indexe, ktorý je u nás od mája do augusta, prvý fototyp môže pobyt na slnku bezpečne predĺžiť o čas, ktorý vypočíta ako násobok výšky ochranného faktoru a desiatich minút. Ak sa napríklad natrie faktorom 12, znamená to, že bezpečný pobyt na slnku je pre neho v daný deň 120 minút. „Pri druhom fototype sa výška ochranného faktora násobí dvadsiatimi minútami, pri treťom fototype tridsiatimi a pri poslednom štyridsiatimi minútami,“ dodáva Mgr. Daša Račková.

Žiadne znamienko nám neunikne – prevencia rakoviny kože

FotoFinder DIGITÁLNY DERMATOSKOP ROBOT ATBM

Digitálny dermatoskop FotoFinder definuje nový rozmer prevencie vyšetrenia pre našich klientov.

Program TOTAL BODY MAPPING zaznamená každú plochu na tele pomocou posuvnej kamery na vertikálnom stojane. Systém neprehliadne ani jedno znamienko a automaticky spraví kontrolu všetkých znamienok. Rizikovosť znamienok hodnotí lekár s pomocou umelej inteligencie, tzv. dvojitá kontrola diagnostiky. Fotodokumentácia znamienok je ukladaná v PC a je možné ju porovnať a hodnotiť v čase. Lekár nemusí opakovane vyšetrovať každé znamienko samostatne, ale skontroluje len zmeny a v prípade potreby použije ručnú kameru pre mikroskopické vyšetrenie znamienok v detaile. Skenovanie celého tela trvá len 5 minút. Klientom zasielame výsledky v PDF formáte emailom, alebo v tlačovej forme na adresu. V našom centre poskytujeme možnosti odstránenia znamienok laserom, alebo chirurgicky, s následnou histológiou.

