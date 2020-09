Toto sa už nesmie opakovať. Nikdy!

Stretnutie medzi Kľúčovým a Veľkými Bierovcami sľubovalo zaujímavé dianie na ihrisku. Napokon sa zmenilo na nechutnú frašku.

29. sep 2020 o 20:12 Martin Jurčo

To sa aj potvrdilo. Kľúčové sa dostalo do polčasu do vedenia 3:1. Hostia z Veľkých Bieroviec/Opatoviec ukázali vzostupnú formu a výsledok v závere stretnutia otočili vo svoj prospech. V nadstavenom čase ešte mohol Peter Ďuriš zabezpečiť deľbu bodov, ale pokutový kop nepremenil.

Duel, ktorý mohol byť vo svojej podstate oslavou dedinského futbalu, sa však zmenil na nechutnú frašku. Jej hlavným hrdinom bol bývalý ligový hráč Pavol Kopačka, ktorý už na ihrisku začal osočovať hlavného rozhodcu Petra Bulka. Všetko napokon vyvrcholilo po záverečnom hvizde.