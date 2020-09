Túto zimu môžu vaši rodičia kúriť bez roboty a lacnejšie

Žijú vaši rodičia alebo starí rodičia v rodinnom dome a kúria uhlím alebo drevom? Vieme, ako im môžete uľahčiť život v zime a navyše ušetriť peniaze!

Každoročné chystanie dreva na kúrenie je pre starších ľudí namáhavé.

Náklady na výrobu tepla tvoria až dve tretiny všetkých nákladov domácnosti na energie. Samozrejme, toto je štatistika, v každej domácnosti sú náklady individuálne a odvíjajú sa od spôsobu vykurovania, efektivity vykurovacieho telesa, zateplenia domu, jeho rozlohy, orientácie na svetové strany... Pre slovenského seniora však ide o zásadnú položku v rodinnom rozpočte.

Briketami sa dá kúriť v peci, kachliach alebo krbe, kde sa používa drevo. Pelety zas perfektne nahradia špinavé uhlie alebo ekohrášok.

Navyše je kúrenie uhlím alebo drevom pre starších ľudí namáhavé. Pred zimou musia kurivo objednať a potom prichádzajú na rad lopaty či ťažká kálačka na drevo a ešte ťažšia motorová píla. Rodina zrejme príde pomôcť nanosiť uhlie do pivnice či kôlne, no počas brigády aj niekoľko dní po nej sa bude všade vznášať jemný čierny prach. Sadať bude nielen vonku, ale aj v dome a usadí sa aj v pľúcach. Kálanie, pílenie a ukladanie dreva je čistejšia práca a fajn fitko, ale nie pre dôchodcu. Na jeho pleciach aj tak ostane samotné kúrenie – niekoľkokrát denne musí doniesť drevo alebo uhlie ku kotlu, sporáku, kachliam, peci, prikladať a strážiť, aby nevyhaslo. Robota je to ťažká, špinavá, trpia kĺby, chrbtica a pri kúrení uhlím alebo vlhkým drevom aj pľúca. Našťastie existuje jednoduchšie riešenie, ktoré sa osvedčilo všetkým našim zákazníkom a inak by už nekúrili.

Jedna paleta brikiet nahradí až 2 kubíky dreva.

Brikety a pelety

Tuhé palivá sa dajú nahradiť palivami, s ktorými je kúrenie jednoduchšie, efektívnejšie, lacnejšie a dokonca ekologickejšie. Uhlie a ekohrášok nahradia pelety, drevo zase brikety – pod vysokým tlakom zlisované čisté a suché piliny.

„Je to pravda, kúrime peletkami v kotle a drevobriketami v krbových kachliach, je to bezstarostné kúrenie, peletky stačí dosypať len raz za dva alebo tri dni. Pre dôchodcov ako my je to najlepšie vykurovanie!“ delí sa o skúsenosť Zuzana Breznicka z Trenčína. „Ja kúrim drevobriketami v krbových kachliach a som veľmi spokojná, je to výhodné a bezstarostné kúrenie, môžem len odporučiť,“ reagovala pre výrobcu a predajcu brikiet a peliet, trenčiansku firmu LES, Majka Tomíková.

Brikety a pelety sa vyrábajú zlisovaním čistých suchých pilín, preto majú výhrevnosť ako hnedé uhlie a horia dlhšie ako drevo.

Výhody trenčianskych výrobkov

V čom sú pre seniorov brikety a pelety LES výhodnejšie ako drevo alebo uhlie?

Kúrenie s nimi je čisté a bez námahy, nezostáva po nich prach, špina a majú iba minimum popola. Nič netreba prácne chystať: kúpite – kúrite! Teplo vyrobia rýchlejšie ako drevo a uhlie a horia dlhšie, preto netreba tak často prikladať. Potrebné množstvo tepla sa vyrobí s menším množstvom paliva, pretože brikety a pelety sa vyznačujú nízkou vlhkosťou (vďaka tomu dobre horia) a vysokou hustotou (drevné piliny, z ktorých sú vyrobené, sú zlisované pod vysokým tlakom). Jedna 2-kilová briketa tak nahradí niekoľko polien dreva. Pre seniora je to ušetrenie námahy aj peňazí. Kvalitné brikety a pelety od slovenského výrobcu s certifikátmi neobsahujú žiadne chemikálie a sú vyrobené z drevnej hmoty, ktorá nikdy nebola chemicky ošetrená. Vďaka svojej čistote a nízkemu obsahu vody (pod 10 %) dokonale horia, nedymia, nezanášajú komín a neničia vykurovacie teleso ani životné prostredie. Naopak, predlžujú životnosť kotla, pece či krbových kachlí a šetria čistý vzduch pre budúce generácie.. Každý, kto už kúri peletami alebo briketami, potvrdí, že za celú vykurovaciu sezónu minie aj o dve tretiny menej paliva ako v minulosti, keď kúril uhlím či drevom. Vo finále je kúrenie drevenými briketami a peletami lacnejšie ako ostatnými tuhými palivami. Konkrétne porovnanie nákladov na kúrenie drevom a briketami nájdete tu

Kto raz vyskúša brikety, už nebude chcieť iné palivo. Je ideálne nielen pre seniorov, pretože s briketami sa šetria peniaze, čas, námaha aj životné prostredie.

Ešte bližšie, ešte lepšia cena

Samozrejme, starší ľudia neradi menia svoje zvyky, no keď raz vyskúšajú jednoduchšiu alternatívu kúrenia briketami alebo peletami, zapáči sa im. Pretože horia ako uhlie a žeravia ako drevo, ale bez predchádzajúcej roboty a námahy.„Máme mnoho telefonátov od babičiek či deduškov naprieč Slovenskom, ktorí sa s nami delia o svoje skúsenosti s kúrením briketami alebo peletami. Dobre im padne porozprávať sa a pre nás je potešujúce počuť, ako sa im vďaka našim briketám a peletám zjednodušil život. Aj to dáva našej práci zmysel,“ hovorí Lucia Čibenková zo spoločnosti LES. „Postupne sa snažíme čo najviac ľudí naučiť ľudí, že kúriť sa dá aj čistejšie – z hľadiska čistoty doma či v peci, aj z hľadiska životného prostredia. Snažíme sa byť zákazníkom čo najbližšie, preto sa naše brikety a pelety dajú objednať aj online a vďaka spolupráci so spoľahlivými dopravcami ich vieme doručiť až k vám domov po celom západnom a strednom Slovensku za dobré ceny.“

Ak vás alternatíva kúrenia briketami alebo peletami zaujala, možno máte dobrý tip na darček pre svojich rodičov alebo starých rodičov. Všetky ďalšie informácie nájdete tu.