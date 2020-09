Odborári odmietajú navrhované zmeny

Petíciu Za zachovanie súčasnej platnej legislatívy v oblasti stravovania zamestnancov podpísalo viac ako 12 500 ľudí.

28. sep 2020 o 17:52

Približne tisícka sa ich zišla v pondelok v Trenčíne na Mierovom námestí, aby poukázali na predpokladaný negatívny zásah do postavenia a práv zamestnancov.

Ide o návrhy vlády na zmenu zákona o minimálnej mzde, zníženie príplatkov, minimálnych mzdových nárokov či 13. dôchodkov. V pláne je zrušenie stropu dôchodkového veku, výhod 13. a 14. platu, zmena zákona o tripartite alebo zmena Zákonníka práce v otázke reprezentatívnosti odborov.

„Dopady pandémie a záchrana ekonomiky skončila na pleciach zamestnancov, ktorým bol vystavený účet takmer za miliardu eur. A opäť si raz utiahnu opasky len oni. Počas krízy buď stratili prácu, znížil sa im príjem alebo boli odkázaní na sociálne dávky, a teraz ešte zaplatia aj účet za obnovu ekonomiky,“ uviedla viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov SR Monika Uhlerová.

Podľa prezidenta KOZ SR Mariána Magdoška sa výhľady slovenskej ekonomiky zlepšujú, a teda dávajú priestor na to, aby zamestnanci neboli tí, ktorí zaplatia ekonomické dopady pandémie.

V súčasnosti sa stala celoslovensky diskutovanou aj téma o navrhovaných zmenách v poskytovaní príspevku na stravovanie. Zamestnanci by mali mať možnosť vybrať si medzi gastrolístkami a finančnou hotovosťou, ak zamestnávateľ nezabezpečí stravu inak. Proti tomuto návrhu sa stavajú odborári, zamestnanci, ale aj zamestnávatelia, pre ktorých by to znamenalo zvýšenú a neprehľadnú administratívu.

Podľa dôvodovej správy k návrhu novely pracovného kódexu z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny zákon ponecháva tieto otázky na zamestnávateľov a upravuje len minimálne pravidlá, pričom umožňuje, aby si pre tieto účely vydal vnútorný predpis. Asociácia zamestnávateľských zväzov upozorňuje na situáciu, keď by si si časť zamestnancov vo firme vyberala hotovosť, časť platenie finančného príspevku na účet, časť papierové stravné lístky, časť elektronickú kartu a niektorí dovoz teplého jedla do firmy.

(zdroj: /Stefan Kolesár)

Petíciu Za zachovanie súčasnej platnej legislatívy v oblasti stravovania zamestnancov podpísalo viac ako 12 500 ľudí z celého Slovenska. „Reagujeme na aktuálne už zverejnený návrh na zavedenie stravného v hotovosti. Je tým ohrozená posledná sociálna istota, navyše v čase, keď nie je jasné, aké budú dlhodobé dopady krízy spôsobenej koronavírusom,“ reagoval iniciátor petície Ľubomír Sečkár. Na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny ju odovzdali v polovici septembra.

Okrem občanov sa proti zmene poskytovania príspevku na stravovanie postavili aj odborové a stavovské organizácie. Trenčiansky pochod odborárov bol v priebehu dvoch týždňov už piaty v poradí po Košiciach, Prešove, Banskej Bystrici a Žiline.