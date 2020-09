VII. LIGY: Šok v Dubodieli, ďalšia strata V. Hradnej, v Brunovciach sa nehralo

Prehľad výsledkov VII. líg.

28. sep 2020 o 11:08 Martin Jurčo

VII. SEVER A

Horné Srnie – Drietoma 2:1 (2:1)

Na ťažkom premočenom teréne sa všetko podstatné zo zápasu odohralo v prvom polčase. Domáci pohrozili v 5. min, no Galkova hlavička letela nad bránu. V 13. min po centri dobre hrajúceho Tvrdoňa otvoril skóre stretnutia kanonier B. Blaško - 1:0. Hostia boli pred domácou bránou prvýkrát v 25. min a hneď bolo vyrovnané, keď Machara krížnou strelou prestrelil Martišku. Domáci rýchlo odpovedali. O minútu center Galka poslal Čaja peknou hlavičkou do siete - 2:1. Táto istá situácia sa zopakovala aj v 31 min no tentoraz aktívny Čaja mieril nepresne. V 51.min zavar v hosťujúcej šestnástke no skóre sa po hlavičke L.Kebíska a dorážke J.Šimka nemenilo. Hostia mali v druhom polčase jedinú vážnejšiu šancu v 65 min no Mikúšova strela preletela nad domácou bránou. V 80 min striedajúci M.Blaško z priameho kopu zakončoval tiež nad bránu. V samom závere D.Kebísek zlyhal v čistej šanci keď z vnútra šestnástky prekopol a tak si domáci po troch zápasoch pripísali ďalšie víťazstvo.

